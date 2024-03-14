NetherRealm Studios сообщила в соцсетях дату добавления в Mortal Kombat 1 камео-бойца Джанет Кейдж.

Mortal Kombat 1 должна была стать одним из хитов игрового рынка во второй половине прошлого года. Однако этого не произошло. Игра была довольно холодно принята на рынке. Однако создатели стараются перестроить мнение об игре и регулярно добавляют новых персонажей. Теперь анонсирован еще один воин, с которым мы сможем сражаться на аренах.

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Сразу после выхода Mortal Kombat 1 была не очень хорошо принята критиками и игроками. Большой имиджевый ущерб нанесло введение платного фаталити. Рейтинги самой игры также не были исключительно высокими, и после премьеры игра не привлекла большое количество геймеров. Все вышеперечисленное, вероятно, является причиной довольно регулярного расширения контента в Mortal Kombat 1. Соавтор игры — Эд Бун, только что анонсировал нового персонажа, который будет доступен игрокам в этом месяце.

Напомним, ранее стало известно, что Peacemaker присоединился ко вселенной Mortal Kombat 1. Известный из мира DC Comics персонаж, которого в фильмах сыграл Джон Сина, вызвал большой энтузиазм у поклонников файтингов. Одним из положительных моментов, вероятно, является тот факт, что персонажа в игре также озвучил американский рестлер, который является очень популярной фигурой в шоу-бизнесе. NetherRealam Studios старается регулярно обогащать контент игры.

Кто же на этот раз расширит вселенную знаменитого файтинга?

Речь идет о Джанет Кейдж. Это новый персонаж, ранее неизвестный поклонникам серии. Персонажа озвучила американская актриса дубляжа Кортни Тейлор. По предположениям создателей, Кейдж станет злодеем в мире Mortal Kombat. Его характерной особенностью, вероятно, станет синий костюм, фрагмент которого представлен на рисунке, анонсирующем появление персонажа. Согласно анонсу, он дебютирует 27 марта, так что до дебюта осталось чуть меньше двух недель.

Пока нет ни одного примера игрового процесса с участием Джанет Кейдж. Такая демонстрация, вероятно, состоится непосредственно перед его добавлением в игру. Поэтому фанатам придется быть очень терпеливыми.