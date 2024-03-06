Сообщается, что Realme работает над серией смартфонов Realme GT Neo 6 для китайского рынка. Стало известно, что в линейку войдут как минимум два смартфона.

В сети появилась новая информация о грядущих смартфонах серии Realme GT Neo 6. Устройства будут использовать популярные мобильные системы Qualcomm Snapdragon, а также будут предлагать поддержку технологии быстрой зарядки.

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Из сообщения, появившемуся благодаря публикации типстера с ником digital chat station, Realme готовится выпустить как минимум два смартфона из серии GT Neo 6. Новинки будут основаны на двух системах от Qualcomm. Более мощный вариант — Realme GT Neo 6 — будет использовать возможности Snapdragon 8s Gen 3. Чуть более слабый вариант Realme GT Neo 6 SE получит систему Snapdragon 7+ Gen 3.

Обе модели также будут оснащены дисплеями с разрешением 1,5К (2720 x 1220 пикселей или аналогичное). Кроме того, потенциальный пользователь может рассчитывать на поддержку технологии быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Информации о цене и дате выпуска отдельных вариантов смартфонов Realme придется еще немного подождать. Однако стоит помнить, что модели серии Realme GT Neo 5 дебютировали в феврале и апреле прошлого года, поэтому можно ожидать скорого дебюта новых вариантов.