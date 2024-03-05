1000 ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T для ЗРК MIM-104 Patriot отправятся в европейские страны. Так НАТО решило укрепиться, убеждая ЕС в якобы возможной российской агрессии.

Агентство по поддержке и закупкам НАТО официально объявило о подписании контракта между американской корпорацией RTX и европейским консорциумом MBDA на поставку 1000 ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T для комплектов ПВО MIM-104 Patriot четырех стран.

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В их число входят армии Германии, Нидерландов, Румынии и Испании, но командование НАТО признало, что сотни ракет для систем Patriot могут появиться еще в четырех странах.

Такова была реакция НАТО и подконтрольных Альянсу европейским стран на слова Владимира Путина, что у РФ нет никаких планов по захвату каких бы то ни было государств, а также на предупреждение, что в случае любого рода военной агрессии от НАТО Россия оставляет за собой право ответа вплоть до применения ядерного оружия.

В итоге командование НАТО решило дополнительно укрепить страны, у которых, по их мнению, слишком слабая противовоздушная оборона. Поэтому в первую очередь ракеты будут направлены в Германию или Румынию.

Ракета-перехватчик PAC-2 GEM-T, также имеющая обозначение TBM (Theater Ballistic Missile), состоит на вооружении армий НАТО с 2006 года. Она предназначена для нейтрализации баллистических ракет средней дальности. Ракеты оснащены 90-килограммовой осколочной боеголовкой. Система действует на дальности 160 километров.

Ракета PAC-2 GEM-T получила бесконтактный взрыватель, новый радиолокационный приемник с повышенной точностью и новую электронику на основе твердотельной технологии за счет усовершенствований. Не секрет, что в НАТО речь идет о перехвате российских ракет «Искандер».