Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Рынок автономных судов удвоится к 2030 году
Развитие рынка автономных судов в 2024 году отмечено инновациями, сотрудничеством и неустанным стремлением к эффективности и устойчивому развитию.

реклама

Мировой рынок автономных судов совершает революцию в морских перевозках благодаря достижениям в области искусственного интеллекта и робототехники, обещая более безопасное и эффективное будущее.

реклама

Встав на путь инноваций, рынок автономных судов переживает значительную трансформацию, переопределяющую будущее морских перевозок. Поскольку стремление к более безопасному, эффективному и устойчивому судоходству усиливается, автономные суда находятся в авангарде этой морской революции. Прогнозы указывают на рост объема продаж с $4,1 млрд в 2022 году до $8,4 млрд к 2030 году.

Переход на цифровые технологии и автоматизацию в морском секторе знаменует собой новую эру для автономных судов. Используя передовые технологии, такие как искусственный интеллект, датчики и спутниковую навигацию, эти суда перемещаются в открытом море без прямого контроля со стороны человека. Стремление к автономному судоходству обусловлено несколькими факторами: поиском эффективных решений в области судоходства, необходимостью уменьшить нехватку рабочей силы и эксплуатационные расходы, а также непоколебимое внимание к повышению безопасности и экологической устойчивости. Автономные суда обещают оптимизировать маршрут, снизить расход топлива и свести к минимуму риск аварий, что знаменует собой значительный скачок к операционному совершенству и экономической эффективности.

Рынок автономных судов сегментирован на различные типы судов, включая грузовые суда, танкеры, паромы и морские суда поддержки. Темпы внедрения варьируются, при этом ведущая роль приходится на грузовые и контейнерные перевозки, что обусловлено потенциалом существенной экономии затрат и операционной эффективности.

Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на многообещающие перспективы, рынок автономных судов сталкивается с нормативными и технологическими препятствиями. Разработка комплексных рамок и стандартов имеет решающее значение для обеспечения безопасности операций. Кроме того, интеграция новых технологий, таких как блокчейн и интернет вещей, улучшит возможности подключения судов и их эффективность, открывая путь к плавной интеграции в глобальную морскую экосистему. Благодаря текущим пилотным проектам и стратегическому партнерству отрасль готова к будущему, в котором автономные суда будут играть ключевую роль в преобразовании морского транспорта.

#ии #цифровые технологии #автономные суда
+
Написать комментарий (0)
Создан настольный робот в стиле ВАЛЛ-И с искусственным интеллектом и дружелюбным характером
Стартапу Figure, получившему $675 млн, предрекают роль лидера в эволюции человекоподобных роботов
OpenAI и Microsoft придерживаются развития своих ИИ-систем с учетом этических границ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
8
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
1
Глава МИД Франции заявил, что победа России на Украине повлечёт за собой большие финансовые потери для ЕС
5
Частота ядер Snapdragon 8 Gen 4 может достигать 4,30 ГГц и будет на 30% выше, чем у SD 8 Gen 3
1

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
29
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
25
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
15
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
15
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
16:09
Хрен с ним этим танком, а машина для пехоты очень нужна ...
Глава «Ростеха» пояснил, почему Т-14 «Армата» не будет сражаться в СВО рядом с Т-90М «Прорыв»
Евг
16:08
Я себе брал комплект 64гб, чтобы горла не было для 13700к и 4090. И я точно его брал для разгона.
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Шакро Молодой
16:02
Классная сборка. Спасибо автору, купил все по его ссылкам.
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
mo3ulla
15:58
а зачем держать профессиональные экипажи на передке ? чтобы они словили FPV или рсзо в блиндаж ? по опыту второй мировой то набравшие боевой опыт экипажи как раз отводятся в тыл и из них делаются ...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Шакро Старый
15:51
особенно автор
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Колючка
15:39
открою страшную тайну: большинство авторов пишет статьи, сидя на работе
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Overseer man
15:30
Материнка ужаснейшая, кулер полная лажа, видеокарта от AFOX - это даже хуже чем Palit, блок питания очень плохой. Ну и сколько такая сборка проживет? Лучше уже как то сэкономить по максимуму, но купит...
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
A_K_
15:30
После таких статей уже и в правду начинаешь скучать по полосачкам феникса:)
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Apsheronsky tchai
15:27
Краткие результаты тестов: КГ/АМ.
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Вадим Кудрявцев
15:27
это макс печатная машинка,не более
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем