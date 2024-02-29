Li Mega официально может за 12 минут получить запас хода в 500 км благодаря быстрозаряжаемой батарее 5C Qilin от CATL. Во время дорожных испытаний Li Auto превзошел этот показатель и показал время зарядки 10-80% за 10 минут и 36 секунд при пиковой мощности 521,2 кВт.

Легко понять, почему китайские электромобили невероятно пугают американских автопроизводителей, таких как Tesla.

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Новое видео, опубликованное в китайских социальных сетях, демонстрирует невероятно быструю скорость зарядки будущего минивэна Li Auto Mega. Тест проводил китайский журналист 电车室长, у которого более 0,5 миллиона подписчиков на Weibo. Футуристический электромобиль-минивэн в форме Dustbuster поступит в продажу в Китае 1 марта. По словам стартапа EV, его стартовая цена будет эквивалентна примерно $83000.

В коротком видеоролике, снятом на станции быстрой зарядки, Mega удается подзарядиться с чуть менее 10% до 80% всего за 10 минут и 36 секунд. Это практически так же быстро, как залить в бак бензин.

В США, например, быстрая зарядка на 10–80 % занимает от 18 минут (в особенно продвинутом автомобиле, таком как Kia EV6) до более часа (в чем-то менее передовом, например, в Toyota BZ4X). Конечно, быстрая зарядка — это еще не все. Большинство владельцев электромобилей в наши дни медленно заряжают авто дома и каждое утро просыпаются с «заправленной» машиной.

Еще более впечатляющим является запас хода, который Mega восстанавливает за эту короткую зарядку. Очевидно, что 10–80 % могут означать совершенно разные вещи в зависимости от размера аккумуляторной батареи автомобиля и расстояния, которое он может преодолеть при полной зарядке. В начале зарядки Mega показывала оставшийся запас хода в 68 километров. К концу оно достигло 568. Таким образом, этот 10-минутный сеанс зарядки дал примерно 500 километров запаса хода — если принять показатели Mega за чистую монету.

Ключевым моментом здесь является огромное количество зарядной мощности, которую может принять Mega. Скорость зарядки во время сеанса достигла пика примерно в 521 киловатт (кВт), что более чем вдвое превышает мощность Tesla. Например, в США, нет автомобилей, которые могли бы принять столько энергии, и в США нет такого уровня зарядной. Лучшие зарядные станции в США рассчитаны на мощность 350 кВт, и лишь немногие автомобили могут в полной мере воспользоваться их преимуществами. Китай, который намного опережает США во многих областях великого перехода к нулевым выбросам, уже имеет сеть зарядных устройств мощностью 500 кВт и выше.

По данным CarNewsChina, аккумулятор Mega производится китайской компанией CATL.