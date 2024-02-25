С помощью космического телескопа Джеймс Уэбб (JWST) астрономы обнаружили нейтронную звезду, находящуюся в центре сверхновой.

В 1987 году произошло уникальное космическое событие: взрыв далекой звезды. Раньше в этом месте располагалась самая обычная звезда во Вселенной. Ученые получили возможность впервые увидеть, что на самом деле осталось бы после такого небесного тела. На протяжении десятилетий астрономы не могли понять, станет ли остаток сверхновой черной дырой или нейтронной звездой. Наконец-то у них есть ответ.

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Сверхновая 1987А расположена на расстоянии около 168 000 световых лет от нас и стала самым ярким событием, видимым с Земли за последние 400 лет. Космический взрыв, замеченный 40 лет назад, стал научным феноменом. Это событие дало астрономам беспрецедентное понимание сложных космических явлений и создало уникальную возможность получить чрезвычайно редкую информацию.

Ученые проанализировали данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружили, что у них есть доказательства присутствия нейтронной звезды внутри сверхновой. Оказывается, материал, выброшенный во время взрыва, дрейфует вокруг объекта.

«Благодаря превосходному пространственному разрешению и отличным инструментам JWST мы впервые смогли изучить центр сверхновой и то, что там образовалось», — говорит астрофизик Клаас Франссон из Стокгольмского университета. – «Теперь мы знаем, что существует компактный источник ионизирующего излучения, скорее всего, в форме нейтронной звезды. Мы искали его с момента взрыва, но нам пришлось ждать, пока JWST сможет проверить предсказания».

По оценкам экспертов, звезда массой примерно от 8 до 30 масс Солнца после взрыва создаст нейтронную звезду. В свою очередь любая звезда тяжелее 30 солнечных масс в конечном итоге порождает черную дыру.

Вокруг центра сверхновой также было обнаружено нечто удивительное: тяжелые атомы аргона, а также атомы серы, не имевшие внешних электронов (предполагалось, что это результат ионизации). Эти уникальные характеристики материала позволили ученым сделать вывод, что в центре должна находиться нейтронная звезда.

Английский астроном Майк Барлоу заявил: