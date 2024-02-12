Nintendo и Nvidia объединяют усилия для создания мощного специального чипа для следующей консоли Nintendo, запуск которой запланирован на 2024 год.

В мире, где технологии и развлечения сходятся воедино, Nintendo и Nvidia нашли вариант для сотрудничества. Согласно многочисленным источникам, Nvidia создает специальный чип для будущей консоли Nintendo, потенциально способный конкурировать по мощности с Xbox Series S.

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Nvidia, лидер в области производства чипов для искусственного интеллекта и имеющая престижную клиентуру, включая Google, Facebook и Microsoft, диверсифицирует свой портфель. В настоящее время компания разрабатывает специальные чипы, чтобы сохранить свое доминирование на рынке, и, как сообщается, следующая консоль Nintendo станет одним из бенефициаров. Нынешний Nintendo Switch, известный своими впечатляющими игровыми портами, во многом обязан своим успехом технологиям Nvidia. Это партнерство в отношении следующей консоли может дать Nvidia возможность конкурировать с PlayStation 5, Xbox Series X и другими портативными игровыми устройствами.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что ожидаемая консоль Nintendo выйдет в продажу в 2024 году. Предыдущие утечки предполагали, что консоль будет поддерживать DLSS и будет оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном. Слухи также намекают на обратную совместимость для физических и цифровых игр Switch, что позволит разработчикам технически улучшать существующие игры.

Решение Nvidia создать собственный чип для Nintendo соответствует ее более широким амбициям. Сообщается, что компания ведет переговоры с Amazon, Meta, Microsoft, Google и OpenAI, чтобы обсудить производство индивидуальных чипов для их нужд.

Поскольку Nvidia занимается разработкой индивидуальных чипов для различных секторов, включая облачные технологии, беспроводную связь 5G, видеоигры и автомобилестроение, становится ясно, что границы между технологиями и развлечениями стираются больше, чем когда-либо.

Предстоящая консоль Nintendo, оснащенная специальным чипом Nvidia, обещает новую эру игр, сочетающую в себе мощность, производительность и беспрецедентный пользовательский опыт. В 2024 году, когда эта консоль появится на рынке, геймеры могут ожидать значительных изменений в игровом мире.