Космоплан Dream Chaser орбитального класса стал на шаг ближе к отправке на Международную космическую станцию.

Космический корабль компании Dream Chaser был успешно подключен к модулю Shooting Star на испытательном полигоне НАСА Нила Армстронга в Сандаски, штат Огайо. Это событие приблизило Sierra Space на один шаг к реализации своей роли в контракте Commercial Resupply Services 2 (CRS-2) с НАСА.

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В соответствии с контрактом CRS-2, заключенным в 2016 году и стоимостью до 14 миллиардов долларов, Dream Chaser станет третьим грузовым космическим кораблем, обслуживающим Международную космическую станцию (МКС). Этот контракт также включает Northrop Grumman и SpaceX в качестве поставщиков услуг. Несмотря на некоторые задержки в разработке, Dream Chaser, получивший название Tenacity, сейчас находится на заключительной стадии испытаний перед отправкой во Флориду для старта.

Текущие процедуры испытаний моделируют вибрации при запуске и посадке, а также условия пребывания на орбите. Как только эти тесты будут завершены, Tenacity планируется отправить в Космический центр Кеннеди, а старт запланирован на первую половину года.

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Dream Chaser был разработан с учетом высокой степени возможности повторного использования и надежности, с расчетом на выполнение 15 и более миссий. В отличие от традиционных космических посадочных площадок, способность аппарата приземляться на коммерческие взлетно-посадочные полосы добавляет элемент универсальности и расширяет возможности космических путешествий. Пока НАСА определяет точную частоту грузовых миссий среди трех контрактных космических кораблей, Dream Chaser готов отправиться в свой первый полет на МКС.