Есть понимание, что не нужно ждать появления новых игр из серий Battlefield и The Sims в ближайшее два года.

Если вы ждете новых частей Battlefield, Mass Effect или все еще очень популярной серии The Sims, наберитесь терпения. Эти игры, вероятно, появятся только после 2025 года.

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Эта информация поступает непосредственно из студии Electronic Arts. При обсуждении финансовых результатов за прошедший квартал представители компании раскрыли несколько больше подробностей, хотя надо честно признаться, никаких пикантных подробностей не было.

Финансовый директор EA Стюарт Кэнфилд признал, что корпорация сосредоточена на выпуске «знаковых новинок» в 2025 финансовом году и в последующий период. Эти планы предположительно охватывают серии игр, которые все знают и любят. Речь идет о Battlefield, The Sims и Mass Effect.

Несколько недель назад стало известно, что Electronic Arts намерена выпустить по-настоящему новую часть культовой серии Battlefield. Студия EA Ripple Effect искала разработчиков, которые занимаются реалистичной и захватывающей системой разрушения и специализируются на ней.

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«Мы инвестируем в будущее серии Battlefield. Наши уникальные команды из нескольких студий мирового уровня, работающие над передовой технологией Frostbite, создают обширную, ориентированную на сообщество вселенную Battlefield для фанатов», - сказал генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон.