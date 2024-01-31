В Симферополе утвержден план по ремонту дорог: почти треть грунтовых дорог в Симферополе заасфальтирована, и процесс "продолжается непрерывно".

В текущем году власти Симферополя планируют активнее заняться ремонтом дорог в спальных кварталах. Это подтвердил Анатолий Тараненко, руководитель службы дорожного хозяйства местного исполнительного органа, в прямом эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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Согласно его заявлениям, в городе постоянно идут работы по укладке асфальта, но горожане продолжают высказывать недовольство: город расширяется, и жителям необходим комфорт. В основном это касается тех районов, которые ранее не входили в городскую черту. Это благоустройство Каменки, где расположены садовые товарищества, района Белое-5 и жилого комплекса Залесье-Пневматика, новый район, где около 4,5 км дорог еще не асфальтированы. Это весь дорожный комплекс, не обладающий твердым покрытием. Также включены в планы микрорайоны, которые находятся в стадии застройки.

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Перечень дорог, которые планируется ремонтировать и асфальтировать в 2024 году, готов и направлен в министерство транспорта для согласования. В то же время руководитель Крыма Сергей Аксенов отметил, что к ним обратились около двух тысяч жителей региона, выразивших недовольство состоянием дорог и отсутствием текущего ремонта. Больше всего жалоб было от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.