Первые экземпляры беспилотников Trinity производства Quantum-Systems уже находятся в руках украинской армии

Компания Quantum-Systems из Германии начала поставки новых дронов на Украину. Всего ВСУ получит 100 дронов Trinity в различных модификациях, включая лучшую в своем классе модель Trinity Pro. Первые экземпляры беспилотников Trinity производства Quantum-Systems уже находятся в руках украинской армии.

реклама

Немецкий производитель уже не первый раз поставляет ВСУ свои беспилотники. Речь идет о модели Vector: высокоавтоматизированные дроны сбора данных, которые могут работать даже в сложных условиях и чрезвычайно просты в использовании. ВСУ возлагают огромные надежды на модели Trinity и, особенно, на Trinity Pro. На своем сайте производитель пишет, что Trinity Pro – это «усовершенствованный планер вертикального взлета и посадки, который сочетает в себе удобство мультироторного дрона с эффективной аэродинамикой самолета, что делает его уникальным».

Это означает, что в режиме взлета и посадки двигатели располагаются вертикально, а затем наклоняются до горизонтального положения для крейсерского полета, во время которого дрон работает с оптимальной аэродинамической эффективностью, обеспечивающей высокую производительность и низкое энергопотребление. В этом режиме Trinity Pro может лететь в течение 90 минут, после чего снова поворачивает двигатели в вертикальное положение и готовится к посадке.

Quantum-Systems утверждает, что Trinity Pro в первую очередь отличается самой высокой производительностью в своем классе, что означает эффективное картографирование больших территорий за короткий промежуток времени. Это стало возможным благодаря современным фотограмметрическим, мультиспектральным и лидарным камерам и датчикам, а также телеметрии на частоте 2,4 ГГц с возможностью управления на расстоянии до 7 км.

Его модульная и компактная конструкция позволяет мгновенно адаптировать беспилотник под нужды миссии, развертывания и автоматизированного тактического картографирования и визуализации местности. Интегрированная платформа планирования миссий QBase 3D автоматически генерирует эффективные траектории полета после определения района и параметров миссии (для более сложных миссий оператор может взять на себя контроль над всеми соответствующими параметрами).

QBase 3D также предоставляет точную информацию о состоянии летательного аппарата и миссии для обеспечения безопасности полета, в ходе которого один беспилотник с радиусом действия 5-7,5 км покрывает площадь в 700 гектаров или коридор в 90 километров.

Общие характеристики Trinity Pro:

Макс. время полета: 90 мин.

Макс. площадь покрытия: 700 га

Дальность управления и контроля: 5 – 7,5 км.

Размах крыла: 2,394 м.

Макс. взлетная масса: 5,75 кг.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В партии поставляемых дронов должны быть также модель Trinity Tactical. Беспилотник, который можно использовать, например, для обеспечения спецназа, действующего на чужой территории или в изолированных районах, изображениями в реальном времени.