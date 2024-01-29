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Рабочий процессор в таблице Excel? Идея кажется безумной, но такой проект возможен — это доказал один из энтузиастов, сумевший построить 16-битную систему с тактовой частотой 3 Гц.
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Создателю канала Inkbox Software на YouTube пришла в голову необычная идея. Благодаря использованию условного форматирования, а также энтузиазму, целеустремленности и большому количеству времени ему удалось построить полностью работающий процессор. Без каких-либо скриптов и плагинов.
Разработанная модель отличается от современных систем, встречающихся в компьютерах. Речь идет о 16-битной системе, работающей на частоте 2-3 Гц. Система оснащена 128 КБ оперативной памяти и поддерживает цветной дисплей разрешением 128 х 128 пикселей.
Ниже вы можете увидеть видео, в котором Inkbox описывает проект и демонстрирует работу процессора:
Энтузиаст создал полнофункциональный язык ассемблера Excel-ASM16, поддерживающий двадцать три разный инструкций, переменных, меток и даже двоичных файлов. При всей простоте таких функций, их вполне хватает для 16-битного процессора, работающего с электронными таблицами.
Подробнее познакомиться с проектом и протестировать его можно на GitHub.