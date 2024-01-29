Бывший президент США выступил с критикой в отношении стран, входящих в состав НАТО.

В недавнем заявлении, которое вызвало в США и на Западе в целом дискуссии и споры, бывший президент США Дональд Трамп поставил под сомнение баланс финансовых вкладов в оборону Украины, утверждая, что США несут непропорциональное бремя по сравнению с европейскими странами. Комментарии Трампа возобновили дебаты о международных альянсах, их стоимости и ценности, особенно в отношении продолжающегося конфликта на Украине.

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Трамп отметил, что США инвестировали более $200 миллиардов в оборону Украины, и эта цифра значительно затмевает 20 миллиардов долларов, внесенных европейскими странами. Критика Трампа это всего на всего ответ на вопрос, который в США начинают задавать многие политики: должны ли европейские страны вносить больший финансовый вклад, чтобы соответствовать поддержке США?

Следует отметить, что комментарии Трампа не ограничились только европейским денежным вкладом. Бывший президент США также нацелился на Организацию Североатлантического договора, предположив, что этот альянс, возможно, не так выгоден США, как его часто изображают. Он выразил скептицизм по поводу взаимной поддержки НАТО, поставив под сомнение то, поддержат ли страны-члены США в трудную минуту. Этот скептицизм подкрепляется давним мнением Трампа о том, что союзники по НАТО должны вносить больший вклад в собственную оборону.

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Позиция Трампа отражает более широкую точку зрения, согласно которой США должны пересмотреть свои обязательства перед международными альянсами. Это мнение, хотя и противоречивое, нашло резонанс среди тех, кто считает, что США перераспределяют ресурсы на международные усилия в ущерб внутренним приоритетам.