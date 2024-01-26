Озвучены сроки, когда начнется серийное производство БПЛА С-70 "Охотник".

Тяжёлые ударные беспилотники «Охотник» начнут серийно выпускать на Новосибирском авиазаводе имени В.П. Чкалова. Озвучены сроки начала производства – вторая половина нынешнего года. Эту информацию предоставил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. «Финальная стадия испытаний. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска», — рассказал он ТАСС.

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С-70 — это беспилотная разведывательно-точечная ударная машина с конструкцией летающего крыла, призванная поставить в неловкое положение «конкурентов» своей малозаметностью (за счет использования инновационных композиционных материалов с пониженной заметностью) и эксплуатационной автономности.

Это большой беспилотник, длина фюзеляжа которого составляет 14 метров, а размах крыла – 19 метров, что более-менее сопоставимо с МиГ-29. Также стоит добавить, что взлетная масса С-70 составит до 25 тонн, из которых 3 тонны предназначены для боевой нагрузки.

В сообщениях за 2020 год упоминались планы использования «Охотника» для развертывания неуправляемых авиабомб, оснащенных модулем УМПК (управляемый модуль планирования и корректировки), предназначенного для использования с неуправляемыми авиационными бомбами типа ФАБ-250 и ФАБ-500 (бомбы общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью).

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Фактически, С-70 «Охотник» может нести практически все, что есть на вооружении у ВС РФ. По мнению экспертов, опубликованном на bulgarianmilitary.com, российские войска могут рассчитывать получить примерно 12-16 С-70 до конца 2024 года.