Новое партнерство означает стремление к внедрению революционных технологий на различных платформах и внесет значительный вклад в развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Компания AlphaGen Intelligence Corp., стоящая в авангарде в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), объявила о новаторском сотрудничестве с DataStars AI. Это партнерство призвано способствовать созданию голограммы ИИ и решения CSR для электронной коммерции, что приведет к революции в цифровом представлении брендов и взаимодействии с потребителями.

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Благодаря этому альянсу AlphaGen и DataStars стремятся разработать систему помощи при продажах на основе ИИ и разумных голограммных существ. Эти виртуальные объекты будут оснащены расширенными возможностями языковой обработки в реальном времени. Их функции выходят за рамки традиционных: они выполняют роль виртуальных продавцов, представителей бренда и персонажей интерактивных игр. Цель — переосмыслить виртуальное взаимодействие с клиентами и поднять представление бренда на беспрецедентный уровень.

Эта инициатива исходит от Центра передового опыта AlphaGen в области 3D-продуктов. Здесь возможности 3D-студии объединены с платформами ИИ на основе больших языковых моделей. Она символизирует инновационную попытку объединить искусственный интеллект с 3D-технологиями, устанавливая новые стандарты взаимодействия бизнеса и потребителей в цифровом пространстве.

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По прогнозам, в 2024 году рынок ИИ только в Юго-Восточной Азии достигнет ошеломляющих 10,05 миллиардов долларов США. К 2030 году ожидается, что он будет расти ежегодными темпами на 17,83%, достигнув кульминации в 26,89 миллиардов долларов США. Таким образом, партнерство между AlphaGen и DataStars является свидетельством преобразующего потенциала ИИ в переосмыслении цифрового пространства.