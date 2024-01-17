В ВСУ оторопели от атаки, предпринятой российскими войсками, в районе Новомихайловки.

Войска России успешно продвигаются в южной части Новомихайловки, обходя этот населенный пункт. Отмечается, что противник, который укрепил свои позиции в центральной и западной части села, расположенного к югу от недавно освобожденной Марьинки, именно так и описывает происходящее. Согласно военным сводкам противника, основные действия российских военных сосредоточены на продвижении к автодороге О0532, соединяющей Угледар и Марьинку.

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Противник выражает серьезное беспокойство по поводу тактики российских войск, которые предпочитают обходить Новомихайловку, избегая прямого штурма, что вызывает в подразделениях ВСУ значительный переполох. И это понятно. Дело в том, что украинская сторона после освобождения Марьинки российскими войсками активно занималась укреплением обороны вдоль дороги Новомихайловка-Парасковиевка-Константиновка-Ильинка. Предпринятый же сейчас российскими войсками обход Новомихайловки фактически делает эту линию обороны бесполезной, а также открывает возможность наступления в тыл Угледарского гарнизона украинских вооруженных сил. В попытке предотвратить такое развитие событий, ВСУ приняло решение о переброске части своих сил с участка Константиновка-Ильинка южнее. Однако такое решение приводит к ослаблению обороны, проходящей южнее дороги Марьинка-Курахово. Это ставит под сомнение эффективность стратегии противника, который вынужден делать выбор между двумя неблагоприятными вариантами.