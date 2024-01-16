О сроках и объемах финансирования участка трассы «Уссури» в Приморье и подтверждения планов по строительству трассы в порт Восточный. Средства на федеральные трассы выделит Правительство РФ.

В недавно подтвержденном плане дорожного строительства на период с 2024 по 2028 годы, который представило правительство РФ, по-прежнему фигурирует проект строительства участка трассы "Уссури" в Приморье. Но это еще не все – теперь в планах также появились работы по некоторым участкам трассы Владивосток - Находка - порт Восточный. Что касается участка трассы "Уссури", который пройдет в обход Кипарисово-2, Сиреневки, Мирного и Вольно-Надеждинского, то его строительство планируется начать в 2026 году и закончить к 2028.

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Следует отметить, что по разным причинам стоимость этого проекта выросла: если раньше его оценивали в 22 миллиарда рублей, то теперь – в 29 миллиардов. А вот по двум участкам трассы Владивосток - Находка - порт Восточный появились новые планы. Первый участок длиной 22.3 км планируется открыть к 2026 году с федеральными инвестициями в размере 2,1 миллиарда рублей. Второй участок, длиной 21,5 км, обойдется в 24 миллиарда, 15,4 миллиарда из которых выделят из федерального бюджета.

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Также в планах упомянуты работы по реконструкции местной дороги от села Петровка до будущего Приморского металлургического завода рядом с Большим Камнем. Начало этих работ пока запланировано на период после 2028 года.