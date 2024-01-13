О том, как зарубежные аналитики оценивают нынешнее состояние российского военно-промышленного комплекса

На днях в зарубежной прессе отмечалось, что одной из важнейших проблем, появившихся у России с момента начала СВО для ведения длительных военных действий, является поиск необходимого сырья для своей оборонной промышленности. Такая ситуация была вызвана, безусловно, тем, что Россия столкнулась с трудностями в получении нужных компонентов из-за санкций и ограничений, введенных западными же странами.

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Зарубежные аналитики подчеркивают, что в мае 2023 года выяснилось, что Казахстан является важным партнером для обхода санкций. Казахстан импортирует продукты двойного назначения из Европы, а затем реэкспортирует их в Россию через созданные в Казахстане подставные компании. Также китайские компании активно помогают российской оборонной промышленности. Они предоставляют станки, оптику, сырье и даже финансовую поддержку. Китайские фирмы также поставляют материалы для производства дронов и боеприпасов Ирану, которые затем используются Россией.

Соединенным Штатам, странам ЕС и НАТО понятно, что российское правительство решило жестко отреагировать на потребности военной операции. Многие российские заводы в настоящее время работают в три смены, шесть дней в неделю. Эти меры дали стабильные результаты. В итоге Россия увеличила расход артиллерийских боеприпасов до примерно 10 000 выстрелов в день. Кроме этого, Запад считает, что в 2023 году было поставлено более 3700 бронемашин. Кроме обычного вооружения российская оборонная промышленность также поставила 22 000 беспилотников, сотни барражирующих боеприпасов Lancet и начала производство "Герани-2".

Зарубежные СМИ отметили две ясные цели, определяющие работу российской оборонной промышленности. Первая – обеспечение российских войск, сражающихся на Украине, вторая – оснащение и вооружение новых подразделений. «Российская оборонная промышленность увеличила производство артиллерийских боеприпасов, бронетехники, беспилотников и ракет», –сказал ведущий исследователь по наземной войне д-р Джек Уотлинг. В итоге произошли значительные структурные изменения в оборонной промышленности. Уралвагонзавод (УВЗ) продал завод №9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаш" компании "Техмаш", производящей артиллерийские боеприпасы. Теперь все заводы и компании, связанные с артиллерией, находятся под управлением одной компании, имеющей опыт в этой области. Это позволило УВЗ сосредоточиться на производстве танков.

По данным тех же самых зарубежных аналитиков, в 2023 году российское Минобороны получило 1500 танков, в то время как годовое производство в 2021 году предполагалось не превышать 400. «В 2022 году российская промышленность в четыре раза увеличила производство артиллерийских выстрелов калибра 152 мм, произвела один миллион выстрелов, перераспределив производственные мощности с других калибров», – продолжил доктор Уотлинг. – «В течение 2023 года наблюдался рост абсолютного количества производства боеприпасов всех видов». ООО Ростех, отвечающей за большую часть российской оборонной промышленности, в начале 2023 года для улучшения производства боеприпасов, передано на модернизацию 15 пороховых заводов.

Западом также признано, что и в других сферах российское производство также повышает качество оружия, например, на модернизированных танках Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также на "Герани-2". «Русские используют технические знания и технологические возможности для улучшения "Герани-2". Они применяют новые навигационные системы, материалы и более тихие конструкции винта, чтобы улучшить его выживаемость», – сказал доктор Уотлинг.

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Все вышеперечисленное отражает дополнительные структурные изменения, которые были предприняты для оживления российской оборонной промышленности.