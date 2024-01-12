Больше не будет поддержки экшен-стратегии Minecraft Legends. Игра не продержалась и года.

Похоже, интерес к Minecraft Legends оказался не таким большим, как хотелось бы Mojang. Студия только что объявила, что решила прекратить дальнейшую поддержку этой игры.

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Майнкрафт, конечно, культовая игра и, наверное, одна из самых известных во всем мире. Она по-прежнему зарабатывает много денег и пользуется популярностью благодаря активному сообществу и почти безграничным возможностям, предлагаемым игрой от Mojang, и трудно было представить, что это когда-нибудь изменится.

Однако Mojang неоднократно пыталась отклониться от пути своей песочницы и перенести созданную с ее помощью вселенную в другие жанры. Так, например, многие играли в Minecraft Dungeons, спин-офф ролевой игры, которая имела несколько обширных расширений и хорошо зарекомендовала себя в своей нише.

К сожалению, ситуация не так хороша в случае с Minecraft Legends, еще одним спин-оффом, на этот раз во многом опирающимся на стратегические игры. Вероятно, она получила не самый лучший прием, ведь спустя всего девять месяцев после ее выхода разработчики анонсировали последнее обновление.

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Конечно, в полную версию игры по-прежнему можно будет играть. Режимы кооператива и PvP также останутся активными, поэтому, если вы уже играли в эту игру раньше, вы сможете продолжить. Однако патч Lost Legend в этом месяце будет последним, и дальнейшая поддержка игры будет прекращена.