Peregrine Mission One, построенный американской космической компанией Astrobotic и оснащенный технологией, разработанной британскими учеными, не суждено сесть на поверхность Луны.

Компания Astrobotic Technology, которая должна была посадить на Луну первый за последние 50 лет американский космический аппарат, объявила, что он в итоге не сможет справиться с поставленной задачей. Это связано с тем, что во время полета в аппарате произошел серьезный сбой.

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Выяснилось, что уже через несколько часов после запуска аппарата компания сообщила о проблемах, которые оказались настолько серьезными, что Peregrine не сможет даже попытаться прилуниться.

С зарубежных СМИ появилась информация, что в космическом аппарате, летящем к Луне, произошла утечка топлива, и последние сообщения, поступившие несколько часов назад, говорят о том, что двигатели аппарата смогут проработать максимум 40 ч. Поэтому Astrobotic пока просто хочет отправить свой аппарат как можно ближе к Луне, прежде чем тот потеряет стабильное положение, позволяющее заряжать батареи от солнечной энергии.

Аппарат Astrobotic был разработан в рамках контракта NASA стоимостью $108 миллионов, целью которого было построить относительно дешевый лунный корабль в сотрудничестве с частной компанией. Хотя НАСА не скрывает своего желания сотрудничать с частным сектором для снижения стоимости будущих лунных исследований, эту конкретную инициативу, к сожалению, уже можно списать со счетов.

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На борту спускаемого аппарата Peregrine находились пять научных инструментов НАСА, а также 15 других полезных грузов, принадлежащих различным странам и организациям. Интересно, что на борту имелось даже место для человеческих останков, которые частные лица хотели отправить на поверхность Луны.