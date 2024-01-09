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Компания Astrobotic Technology, которая должна была посадить на Луну первый за последние 50 лет американский космический аппарат, объявила, что он в итоге не сможет справиться с поставленной задачей. Это связано с тем, что во время полета в аппарате произошел серьезный сбой.
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Выяснилось, что уже через несколько часов после запуска аппарата компания сообщила о проблемах, которые оказались настолько серьезными, что Peregrine не сможет даже попытаться прилуниться.
С зарубежных СМИ появилась информация, что в космическом аппарате, летящем к Луне, произошла утечка топлива, и последние сообщения, поступившие несколько часов назад, говорят о том, что двигатели аппарата смогут проработать максимум 40 ч. Поэтому Astrobotic пока просто хочет отправить свой аппарат как можно ближе к Луне, прежде чем тот потеряет стабильное положение, позволяющее заряжать батареи от солнечной энергии.
Аппарат Astrobotic был разработан в рамках контракта NASA стоимостью $108 миллионов, целью которого было построить относительно дешевый лунный корабль в сотрудничестве с частной компанией. Хотя НАСА не скрывает своего желания сотрудничать с частным сектором для снижения стоимости будущих лунных исследований, эту конкретную инициативу, к сожалению, уже можно списать со счетов.
На борту спускаемого аппарата Peregrine находились пять научных инструментов НАСА, а также 15 других полезных грузов, принадлежащих различным странам и организациям. Интересно, что на борту имелось даже место для человеческих останков, которые частные лица хотели отправить на поверхность Луны.