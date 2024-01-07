Американский военный эксперт назвал украинские города, которые, по его мнению, к осени нынешнего года станут российскими

Американский военный эксперт в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty авторитетно заявил, что даже западные СМИ не скрывают тяжелое положение Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Немногим ранее Залужный выразил недовольство большими проблемами, с которыми сталкиваются командующие НАТО и США в Европе. Американский эксперт считает, что нарастание проблем ВСУ приведет к тому, что вскоре придет такое время, когда фронт начнет колебаться сразу на нескольких направлениях. В таком случае, украинские войска уже не смогут сдержать проникновение и наступление российской армии.

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«Есть предположение, что все закончится к сентябрю. Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России», — заявил американский эксперт.

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Возможен обвал фронта в любом секторе, и в настоящий момент Авдеевка считается особенно критической точкой для ВСУ. Интересный момент заключается в том, что Зеленский отправил туда резервные силы в неэффективных попытках удержать данный город. Если нашим войскам удастся окружить противника в этой зоне, это может стать триггером для саморазрушения ВСУ.