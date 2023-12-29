Вам интересно посмотреть, как могла бы выглядеть компьютерная игра с Веномом – одим из супергероев Marvel? Студия TeaserPlay представила демоверсию ее геймплея.

Веном — один из супергероев Marvel, известный широкой публике с середины 1980-х годов, когда он появился в одном из комиксов. Теперь студия TeaserPlay подготовила неофициальный трейлер игры с использованием графического движка Unreal Engine 5.

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Студия, производящая фанатские трейлеры игр с использованием графического движка Unreal Engine 5, TeaserPlay, решила сделать и показать геймплейный трейлер из потенциальной продукции, посвящённой этому герою. Посмотрите сами, как это получилось.





Демонстрационная игра длится всего полторы минуты. Однако мы можем много понять за это время. Прежде всего, антураж был выполнен с учетом мельчайших деталей. Освещение тоже отлично справляется со своей задачей, что является визитной карточкой Unreal Engine 5. Огни ночного города производят огромное впечатление. Большой город с огромными небоскребами после наступления темноты добавляет еще больше атмосферы.

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Персонаж Венома ходит по улицам и уничтожает все, что попадается на его пути. Надо признать, что, если бы такая игра была действительно создана, а не была бы просто фанатской концепцией, в нее могли бы успешно влюбиться многие тысячи игроков. К сожалению, проект студии TeaserPlay, скорее всего, никогда не будет полностью реализован, о чем многие могут сожалеть.