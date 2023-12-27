Хотя Канада располагает 20% мировых запасов питьевой воды, занимая третье место в мире, но из-за засухи в Новой Шотландии, ее жителям катастрофически не хватает воды.

Канадский город Баррингтон в следующем году начнет получать воду из опреснительных установок в Атлантическом океане. Город ищет способы борьбы с засухой.

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«Доступ к пресной воде стал проблемой для жителей в последние годы», — пишут на своем сайте органы сельского хозяйства и рыболовства Баррингтона.

Это город, состоящий из поселений, разбросанных по побережью на юго-востоке Новой Шотландии и насчитывающий около 6000 человек. Жители, позиционирует себя как «столица омаров Канады».

С 2016 года в Баррингтоне наблюдаются серьезные проблемы с водой, колодцы пересыхают, а воду жителям периодически приходится доставлять в цистернах.

Этой осенью прошла встреча с жителями, на которой были представлены следующие темы: инициатива по получению опреснённой воды в сотрудничестве с компанией Oneka Technologies из Квебека, которая предлагает подобные решения с 2016 года и тестировала их в Канаде, США и Чили. В отличие от технологий, требующих электричества, компания из Квебека использует дрейфующие резервуары, использующие волновое движение и фильтрующие мембраны для опреснения воды.

По данным канадской организации Ocean Supercluster (OSC), поддерживающей инновации и стартапы, связанные с морской экономикой, на ее сайте стоимость проекта составляет 14,1 млн канадских долларов, а OSC поддержит его 6,7 млн канадских долларов. В установке, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, задействованы еще две компании, обеспечивающие производство оборудования и установку водоочистки.





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