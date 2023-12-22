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Проекту Hyperloop пришел конец
Американская компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой футуристической транспортной системы Hyperloop, закрывается.

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Компания Hyperloop One, которая должна была реализовать проект сверхбыстрой вакуумной железной дороги, объявила о банкротстве.

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В 2013 году Илон Маск представил миру футуристическое видение транспортной системы следующего поколения: Hyperloop. Его предложение (хотя и не его собственное, но от его продвижения нельзя отказаться) включало в себя сеть вакуумных труб, в которых «вагоны» будут передвигаться с помощью магнитной левитации. Такая система должна была позволить перевозить людей и товары со скоростью примерно 1000 км/ч или даже быстрее.

Несмотря на сомнения относительно возможности реализации столь технологичной концепции, на рынке появилось множество стартапов, которые приняли этот вызов. Одним из них был Hyperloop One, который, казалось, имел наибольшие шансы на успех. У него была идея, средства и план соединить Европу с Китаем, что позволило бы осуществлять грузовые перевозки за один день.

К сожалению, почти десять лет спустя оказывается, что эти планы не будут реализованы. Компания официально объявила о банкротстве. Стоит напомнить, что в 2017–2022 годах благодаря крупным инвестициям международной группы во главе с Ричардом Брэнсоном компания носила название Virgin Hyperloop One. Однако в прошлом году «титульный спонсор» отказался от участия, и команда отказалась от планов развития этого проекта в сфере пассажирского транспорта и сосредоточилась исключительно на грузовых перевозках.

По информации, полученной агентством Bloomberg, компания уже долгое время борется с серьезными финансовыми проблемами. Более того, несмотря на многолетнее присутствие на рынке, ей не удалось выиграть контракт на создание работающей полноразмерной системы Hyperloop. Ситуация не улучшилась, поэтому было принято решение объявить о банкротстве. Контракты последних сотрудников будут расторгнуты в конце 2023 года.

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Означает ли банкротство Hyperloop One конец мечтам о сверхбыстрой железной дороге будущего? Не обязательно. На рынке еще есть десять компаний, которые намерены реализовать эту концепцию. Это американские Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop Genesis, голландские Delft Hyperloop и Hardt Global Mobility, китайские CASIC, испанские Zeleros, итальянские Hyperloop Italia, швейцарские Swisspod Technologies, индийские DGWHyperloop и канадско-французские TransPod.

#илон маск #банкротство #hyperloop one
Источник: pymnts.com
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