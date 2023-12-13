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Представлен новый тип наушников — Huawei FreeClip
Новые наушники от Huawei - Huawei FreeClip: характеристики, возможности, инновации.

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Компания Huawei проявила смелость и решила представить на рынке новую категорию наушников — Open Wireless Speakers или OWS.

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Первым представителем этой категории являются Huawei FreeClip, наушники, напоминающие клипсу, а точнее пирсинг для ушей, которые многие молодые и имиджевые люди используют как элемент, чтобы сделать свой образ более привлекательным. Однако на этот раз не нужно делать никаких отверстий.

Huawei FreeClip — это продолжение стратегии китайской компании, которую она начала с серии умных часов Huawei Watch GT4. Стратегия продукта «Fashion Forward» предполагает, что мода является таким же важным элементом, как и используемые электронные технологии.

По описанию производителя, Huawei FreeClip — это наушники открытого типа, то есть такие, в которых звукогенерирующий элемент не вставлен глубоко в ушной проход. Это так называемый акустический шар, который соединен гибкой перемычкой (C-bridge) с частью, расположенной за ушной раковиной, содержащей аккумулятор и микрофоны. Все это сделано из никель-титанового сплава. Каждый наушник весит 5,6 грамма, а размер излучателей звука составляет 10,8 мм.

Кому-то конструкция таких наушников может показаться похожей на слуховые аппараты, в которых часть источника питания также располагалась за ухом. В Huawei уверяют, что, проанализировав форму 10 000 ушей, им удалось создать очень удобную конструкцию наушников. И что интересно, здесь нам не нужно беспокоиться о сторонах. Левый или правый, это не имеет особого значения. Важно надеть наушники, и их программное обеспечение в любом случае распознает, какую роль должен играть тот или иной наушник.. Наушники соответствуют стандарту IP54, что означает, что они могут подвергаться воздействию брызг и использоваться во время занятий спортом. Huawei также использовала алгоритмы глубокой нейронной сети (DNN) для обеспечения четкого звука во время звонков.

Внешне чехол для наушников Huawei FreeClip напоминает чехол для других TWS-наушников, за исключением того, что он немного толще, поскольку должен соответствовать заушной части, а не только акустическому шару. После полной зарядки наушники будут работать в течение 8 часов. Зарядка в течение 10 минут позволяет продлить время работы примерно на 3 часа. Полная зарядка занимает 40 минут, а кейс позволяет перезарядить их примерно три раза, что продлевает время работы до 36 часов. Кейс можно заряжать без проводов.

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Работа наушников, несмотря на их внешний вид, отличный от существующих TWS-наушников, схожа. Пользователь может использовать жесты и обновлять программное обеспечение.

#наушники #huawei freeclip #open wireless speakers #ows
Источник: technewsspace.com
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