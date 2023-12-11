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Apple работает над размещением фронтальной камеры под дисплеем
Новые модели iPhone хотят оснастить фронтальной камерой, размещенной под дисплеем. С какими проблемами сталкивается разработчик? Когда ожидать появления такой камеры в iPhone?

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Согласно последней информации, появившейся в интернете, Apple начала работу над технологией, которая позволит разместить фронтальную камеру под дисплеем. Когда же мы можем ожидать, что эта новая функция появится в смартфонах.

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Хотя первые смартфоны, оснащенные камерой, размещенной под дисплеем (ZTE Axon 30), уже появились в продаже, Apple только сейчас — по неофициальной информации — начала работать над развитием этой технологии.

По последней информации, компания из Купертино начала тесное сотрудничество с поставщиком, компанией LG Innotek. Обе фирмы должны были начать перспективную разработку системы, позволяющей разместить камеру под экраном.

На данный момент корейский производитель борется с различными проблемами. Одна из них – проблема слишком малого количества света, проходящего через дисплей, что существенно снижает качество фотографии, сделанной фронтальным объективом. Решить эту проблему призвана специальная система линз. Разработка корейского поставщика позволит контролировать толщину периферийной линзы, что поможет уменьшить искажения и улучшить распределение световой энергии вокруг оптического модуля.

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Следует отметить, что появления камеры под дисплеем в смартфонах Apple произойдет не скоро. По неофициальной информации дебют такого технического решения состоится только в 2027 году.

#apple #iphone #lg innotek #камера смартфона
Источник: freefast.com
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