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Один из пользователей Reddit сообщил, что его близкий родственник работает в организации, выдающей рейтинги для видеоигр. И туда, якобы, попала игра, по всем параметрам напоминающая новую часть Mafia. Ее главным героем является продажный коп по имени Хейн, который встал на скользкую дорожку, втянувшись в мир азартных игр и мошенничества. Проект обещает предложить нелинейный сюжет: в какой-то момент у игроков появится выбор — идти до конца по криминальной тропе и стать важным мафиози или вернуться на сторону порядка и очистить город от бандитов. Действия игры будут происходить в новом городе — Saint Fortuna. При его создании разработчики вдохновлялись Лас-Вегасом. Другим героем Mafia 4 должен стать судья. От его лица будут показаны суды над мафией, а жить он будет в городе Лост-Хэвен, где разворачивались события первой части. История каждого из героя охватит несколько десятилетий.

Скриншот Mafia 3 реклама Прошлые слухи о Mafia 4 датируются 2019 годом. Тогда инсайдеры сообщали, что работы над четвертой частью начались еще в 2017 году, но вскоре были приостановлены. После того, как у разработчиков не получилось запустить другой проект, они вернулись к концепту Mafia 4 и продолжают развивать его до сих пор. Те слухи также утверждали, что местом действия станет копия Лас-Вегаса, а главным источником вдохновения для разработчиков являются мафиозные фильмы Мартина Скорсезе, такие как «Славные парни» и «Казино».

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