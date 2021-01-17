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Внимательные игроки обнаружили, что издательство Take-Two Interactive еще в октябре 2020 года зарегистрировала патент под общим названием «Система и способ виртуальной навигации в игровой среде». Его авторами являются Дэвид Хинд и Саймон Парр, работающие в компании Rockstar. В упрощенном виде суть патента заключается в том, чтобы значительно улучшить существующие системы виртуальной навигации для NPC и внутриигрового транспорта под управлением искусственного интеллекта. Разработчики смогут создавать гораздо более масштабную и правдоподобную симуляцию трафика и городской жизни, а поведение неигровых персонажей станет еще более реалистичным.

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Интересно, что авторы патента постоянно ссылаются в своих пояснениях на виртуальный автотранспорт, шоссе, лодки, NPC и другие элементы, характерные, прежде всего, для серии Grand Theft Auto. Не секрет, что Rockstar работает над GTA 6, но на какой стадии находится разработка, неизвестно. По слухам, шестая часть известной серии носит кодовое название Project Americas. И действие в ней будет происходить на нескольких островах, между которыми игрокам предстоит перемещаться. На одном из них может быть старый-добрый Вайс-Сити. Часть описания патента, к слову, упоминает систему перемещения между двумя островами.

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Фанаты уверены, что Rockstar опробует свои изобретения уже в GTA 6. Также вновь разгорелись обсуждения о том, что недавно слитый в Сеть кусок карты все же относится именно к продолжению Grand Theft Auto. Rockstar и Take-Two Interactive никак не комментируют эти слухи.