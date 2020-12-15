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Съемочный процесс нового фильма, основанного на игровой серии Mortal Kombat, проходил с сентября по декабрь 2019 года в Южной Австралии. Изначально премьера была назначена на январь 2021 года, но из-за пандемии ее решили отложить. Теперь Warner Bros. определилась с окончательной датой релиза — премьера картины состоится 16 апреля 2021 года. Примечательно, что ленту с первого дня можно будет посмотреть как в кинотеатрах, так и на стриминговом видеосервисе HBO Max, принадлежащем Warner Media.

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Новую версию «Смертельной битвы» продюсирует Джеймс Ван («Заклятие», «Аквамен»), а за режиссуру отвечает дебютант в большом кино Саймон МакКуойд. Что у него получилось, сказать трудно — создатели фильма до сих пор не представили никаких промо-материалов — ни фотографий актеров в образах, ни трейлеры, ни кадры. Будет ли сюжет фильма основан на первой игре или скомпилирует разные части игровой серии Mortal Kombat, тоже пока неизвестно. Из кастинга ясно, что в фильме появится Лю-Канг, Кунг-Лао, Джакс, Скорпион, Саб-Зиро, Рэйден, Кано, Милина, Шанг Цунг, Соня Блэйд и, возможно, какие-то другие персонажи.

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