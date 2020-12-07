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В 1995 году Эд Бун, Джон Тобиас и компания Midway выбрали на роль Сони Блейд в Mortal Kombat 3 актрису Керри Хоскинс, до этого известную в основном по съемкам для эротического журнала Playboy. С Хоскинс срисовали внешность и движения для игры, а затем она отправилась в Mortal Kombat: Live Tour, масштабное театрализованное турне с персонажами из МК. Шоу стартовало в Нью-Йорке в сентябре 1995 года и за следующий год посетило еще около 200 городов по всем Соединенным Штатам.

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«Наконец-то, после 25 лет и множества просьб… Я снова примерила костюм. Представляю вам Соню Блейд в 50 лет. Вперед, сравните ее с 25-летней Соней. Мне все равно! Эта Соня дерется еще сильнее, яростно защищает свою семью и любит всем сердцем», — написала Хоскинс в Instagram. Также актриса пообещала в будущем еще больше фотографий в образе Сони.

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В конце 90-х Керри Хоскинс оставила модельный бизнес, чтобы уделять больше времени семье. Начиная с Mortal Kombat 4 разработчики из Midway Games отказались от практики приглашения актеров для оцифровки их внешности и движений и переключились на компьютерную анимацию. Mortal Kombat 11, последняя на данный момент часть серии, вышла в марте 2019 года. В 2021 году должна состояться премьера фильма по мотивам Mortal Kombat. Роль Сони Блейд в нем играет Джессика Макнэми.

Джессика Макнэми реклама



