Ремейк Resident Evil 4, возможно, уже в разработке
Успех ремейков классических номерных частей Resident Evil превзошел самые смелые ожидания Capcom. Resident Evil 2 разлетелась тиражом в 8 миллионов копий, Resident Evil 3 купили 3 миллиона раз за первые три месяца продаж. Сила бренда в действии, и многие разработчики могут о таком только мечтать.
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Очевидно, Capcom не планирует останавливаться на достигнутом. На очереди культовая Resident Evil 4, которая в свое время серьезно встряхнула жанр экшенов от третьего лица. До сих пор четвертая часть считается одной из лучших и самых важных во всей серии Resident Evil. Японцы пока не заявляли о своих планах сделать ремейк 4-ки, но у фанатов мало сомнений, что ему быть.
На днях Ник Апостолидес, актер сыгравший Леона Кеннеди в ремейке Resident Evil 2, опубликовал в своих социальных сетях снимок в костюме mo-cap и подписал его словами: «Очень приятно снова вернуться к работе! Соблюдая меры предосторожности, повеселился с несколькими сумасшедшими ребятами… предвкушаю, когда смогу рассказать об этом проекте!». Фанаты усмотрели в словах актера намек на работу над Resident Evil 4. Комментариев от Апостолидеса не поступило.
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Согласно слухам, над ремейком четвертой части работают с 2018 года, а выпустить ее планируют в 2022 году. В 2021 году должен состояться релиз Resident Evil: Village, восьмой части серии.
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