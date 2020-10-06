Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Последняя часть кинофраншизы «Обитель зла» вышла в 2016 году. Фильмы по мотивам известной линейки игр с Милой Йовович в главной роли не хватали звезд с неба, но довольно уверенно чувствовали себя в прокате. Шесть частей суммарно собрали больше миллиарда долларов. Достойный результат для средне-бюджетных боевиков про мутантов, которые не щадили критики.

реклама

И вот, четыре года спустя студия активно работает над возвращением Resident Evil на большие экраны. Постановщиком перезапуска значится Йоханнес Робертс, известный по таким фильмам, как «Синяя бездна», «По ту сторону двери» и совсем уж трэшовым малобюджетным ужастикам вроде «Убийственной поездки» и «Проклятой школы». Режиссер обещает вернуться к корням игровой серии и сосредоточиться на событиях в Раккун-Сити 1998 года. При этом он планирует снять именно хоррор, а не разудалый экшен.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Также был объявлен актерский состав будущего фильма. В нем есть неожиданности. Например, Леона Кеннеди сыграет канадский актер с азиатскими корнями Эван Джогиа, а Джилл Валентайн — темнокожая актриса Ханна Джон-Кэймен. Роль Клэр Редфилд досталась Кае Скоделарио, Криса Редфилда — Робби Аммелу, а Альберта Вескера — Тому Хопперу.

реклама

Когда состоится премьера нового Resident Evil, пока не сообщается.