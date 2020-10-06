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Перезапуск Resident Evil - объявлен актерский состав

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Последняя часть кинофраншизы «Обитель зла» вышла в 2016 году. Фильмы по мотивам известной линейки игр с Милой Йовович в главной роли не хватали звезд с неба, но довольно уверенно чувствовали себя в прокате. Шесть частей суммарно собрали больше миллиарда долларов. Достойный результат для средне-бюджетных боевиков про мутантов, которые не щадили критики. 

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И вот, четыре года спустя студия активно работает над возвращением Resident Evil на большие экраны. Постановщиком перезапуска значится Йоханнес Робертс, известный по таким фильмам, как «Синяя бездна», «По ту сторону двери» и совсем уж трэшовым малобюджетным ужастикам вроде «Убийственной поездки» и «Проклятой школы». Режиссер обещает вернуться к корням игровой серии и сосредоточиться на событиях в Раккун-Сити 1998 года. При этом он планирует снять именно хоррор, а не разудалый экшен. 

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Также был объявлен актерский состав будущего фильма. В нем есть неожиданности. Например, Леона Кеннеди сыграет канадский актер с азиатскими корнями Эван Джогиа, а Джилл Валентайн — темнокожая актриса Ханна Джон-Кэймен. Роль Клэр Редфилд досталась Кае Скоделарио, Криса Редфилда — Робби Аммелу, а Альберта Вескера — Тому Хопперу. 

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Когда состоится премьера нового Resident Evil, пока не сообщается. 

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