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ROG Zephyrus Duo 15 с двумя экранами



ASUS презентовали свой новый ноутбук, который позиционируется в геймерском сегменте, а так же имеет два экрана — ROG Zephyrus Duo 15. Данный ноутбук базируется на проце Intel Core 10-го поколения видюхе NVIDIA GeForce RTX Super.

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Разрешение Full HD, время отклика 3 мс, частота 300 Гц Разрешение 4K, время отклика 25 мс, частота 60 Гц

Новоявленный зверь имеет базовый экран с размером 15.6 дюймов. Которые делятся на две версии, на выбор:

И та и другая версия имеют поддержку NVIDIA G-Sync.

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Касаемо второго экрана, он имеет размер 14,1 дюйма и базируется на матрице AH-VA IPS, которая располагает разрешением 3840 × 1100, частотой 60 Гц и временем отклика в 25 мс. Дисплей работает в режиме расширения, и имеет сенсорное управление. Другими словами, вы можете выводить на него разные ярлыки, какие-либо иконки управления и тд.Также, для удобства, во время работы с ним он слегка приподнимается над корпусом.

Что касаемо других характеристик, то они вот такие:

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Стоит данный ноутбук не мало, примерно от 3.7 тысяч долларов (примерно 293 тысячи рублей). Но в России он по-любому будет стоить намного больше, я думаю стоит рассчитывать примерно на 360 тысяч рублей, а может и больше. Радует то, что при таких характеристиках и комплектациях новинка будет весить меньше 2.5 килограмм. Стартуют продажи примерно через несколько месяцев.

Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 на базе новейших CPU Intel

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Acer, в свою очередь, представили обновленные геймерские ноуты Predator Triton 500 и Acer Nitro 5, которые базируются на процах Intel Core десятого поколения и видеокартах NVIDIA GeForce RTX Super.

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Predator Triton 500 будет иметь такие спецификации:

А вот Nitro 5 будет попроще, в плане характеристик. Но все же не сильно обделен хорошими "железяками". Характеристики упрощенной модели будут вот такие:

Выйдут эти новинки в России не раньше второго квартале 2020 года, то есть примерно лето-осень. Ценовая политика, пока еще, остается неизвестной.

Legion 5i и Legion 7i от Lenovo, на базе NVIDIA GeForce RTX Super

Lenovo не собирается упускать свой шанс в конкуренции игровых ноутбуков, и не желая отставать от других компаний также готовит к выпуску новые геймерские ноутбуки типа Legion. Базируются они на проце Intel Core H и видюхах NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.

Обещают, что Lenovo Legion 7i будет укомплектована мощной видеокартой GeForce RTX 2080 Super, а "простенькая" модель 5i — RTX 2060. Так же заявлено про поддержку адаптивной синхронизации G-Sync.

И, что самое интересное, будет присутствовать технология Advanced Optimus, распределяющая нагрузку между встроенной в процессор и дискретной видеокартой. Утверждают, что такая система будет экономить зарядку батареи ноутбука посредством переключения между двумя видеокартами. Пока вы сёрфите в интернете, или работаете с файлами — будет нагружена карта с малой мощностью, а вот когда вы начнете сильно нагружать ноутбук — будет подключаться "зеленый монстр".

К сожалению, Lenovo были скупы на подробности, и конкретные характеристики всего ноутбука пока что не известны. Но кое-что интересное все таки известно — цена!

Legion 5i с видюхой RTX 2060 обойдется вам от 999 долларов (почти 78 тысяч рублей). А вот за Legion 7i придется выложить побольше, примерно 1199 долларов (чуть больше 93 тысяч рублей).