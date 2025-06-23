РБК: сроки реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона могут быть смещены на год или два, тогда как РЖД планировали приступить к этим работам в начале 2025 года. Сейчас годовой лимит средств на работы почти исчерпан

РЖД официально объявили о переносе третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба как минимум на год, а фактически – на два. Инвестпрограмма сократилась с 1,5 трлн до 880 млрд рублей, и лимиты на новые стройки оказались практически исчерпаны. Вместо ожидаемых 400 млрд на увеличение пропускной способности Восточного полигона выделено всего 110 млрд. И это не просто цифры: заморозка Восточного полигона приведет к стагнации грузопотоков, инвестиционных проектов, местных бюджетов и потере десятков тысяч рабочих мест.

Причиной такого положения дел стали не только бюджетные ограничения. Основной удар нанесла ключевая ставка. В период с 2022 по 2024 год РЖД активно увеличивали долговую нагрузку для финансирования инфраструктурных проектов. В настоящее время в обращении находятся более 2,6 трлн рублей долговых бумаг, значительная часть из которых — коммерческие облигации.

С учетом превышающей 16–17% ставки, обслуживание этого долга стало крайне сложным, и РЖД пришлось отказаться от новых инвестиций. В 2024 году холдинг выплатил свыше 180 млрд рублей по процентам, а в 2025 году эта сумма возрастет на величину, на которую была сокращена инвестиционная программа. При этом новые займы брать нельзя — правительство установило ограничение на предельный объем заимствований для холдинга.

В результате наблюдается системный распад одной из немногих действительно стратегических инфраструктурных программ. Сокращаются даже те участки, где работа уже велась. Например, в Красноярском крае все работы были завершены еще в мае из-за "выработанного" лимита средств. В Азово-Черноморском направлении финансирование снизили с 40 до 9 млрд — все деньги будут исчерпаны уже в июле. Аналогичная ситуация наблюдается и на северо-западе: 17 млрд сократили до 4 млрд, и также к июлю проект будет завершен. В итоге стройки остановились, рабочие (из 36 тыс. осталось чуть больше 10 тыс.) покидают свои места, бюджеты Хабаровского края и Амурской области теряют налоговые поступления, подрядчики уже сталкиваются с убытками. На фоне этих обстоятельств РЖД теряет до 7,3% погрузки, особенно в сегментах стройматериалов и нефти.

Восточный полигон — это не просто строительный проект. Это основа геоэкономического суверенитета России.