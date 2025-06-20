Эта новая скоростная дорога длиной более 31 км станет важным элементом автодорожного кольца вокруг Азовского моря, площадью 1,4 тыс. кв. м. Она станет частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия», связывающей Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Особое внимание уделяется как самой трассе «Новороссия», так и дорожной инфраструктуре на юге страны. В результате реализации различных проектов, участок от границы с Ростовской областью до Мариуполя (37 км) уже полностью стал четырехполосным.Однако на данный момент трасса заканчивается в Мариуполе, заставляя транзитный транспорт проходить через город, что значительно увеличивает время доставки грузов, негативно сказывается на состоянии дорог и создает дополнительные проблемы как для водителей, так и для местных жителей. Поэтому в планах строительство современной автомагистрали категории IВ в обход Мариуполя.
Ожидается, что новое движение по трассе будет запущено до 2029 года, хотя ещё в феврале 2025 года сообщалось о планах завершить строительство в 2027 году.
По информации «Росавтодора», в июне этого года начались подготовительные работы на указанном участке. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что контракт с подрядчиком заключен и работы уже активно ведутся.
Кроме того, в ближайшие годы трассу Р-280 расширят до четырех полос на отрезке от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска, что добавит ещё около 70 км. Более того, дорога, находящаяся на балансе «Росавтодора», прошла полную реконструкцию, включая все искусственные сооружения, приведенные в нормативное состояние. Что касается обхода Мариуполя, то при его возведении планируется построить три мостовых перехода, шесть транспортных развязок на различных уровнях и четырнадцать путепроводов. После завершения строительства трасса сможет пропускать до 40 тыс. автомобилей в сутки и пройдет к северу от города. Общая стоимость проекта составляет 24,5 млрд руб.