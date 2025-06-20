Правительство России: для формирования единой опорной сети автомобильных дорог РФ и развития федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в Донецкой Народной Республике предусмотрено строительство автодорожного обхода города Мариуполя

Эта новая скоростная дорога длиной более 31 км станет важным элементом автодорожного кольца вокруг Азовского моря, площадью 1,4 тыс. кв. м. Она станет частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия», связывающей Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Особое внимание уделяется как самой трассе «Новороссия», так и дорожной инфраструктуре на юге страны. В результате реализации различных проектов, участок от границы с Ростовской областью до Мариуполя (37 км) уже полностью стал четырехполосным. Однако на данный момент трасса заканчивается в Мариуполе, заставляя транзитный транспорт проходить через город, что значительно увеличивает время доставки грузов, негативно сказывается на состоянии дорог и создает дополнительные проблемы как для водителей, так и для местных жителей. Поэтому в планах строительство современной автомагистрали категории IВ в обход Мариуполя.

Ожидается, что новое движение по трассе будет запущено до 2029 года, хотя ещё в феврале 2025 года сообщалось о планах завершить строительство в 2027 году.

По информации «Росавтодора», в июне этого года начались подготовительные работы на указанном участке. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что контракт с подрядчиком заключен и работы уже активно ведутся.

Кроме того, в ближайшие годы трассу Р-280 расширят до четырех полос на отрезке от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска, что добавит ещё около 70 км. Более того, дорога, находящаяся на балансе «Росавтодора», прошла полную реконструкцию, включая все искусственные сооружения, приведенные в нормативное состояние. Что касается обхода Мариуполя, то при его возведении планируется построить три мостовых перехода, шесть транспортных развязок на различных уровнях и четырнадцать путепроводов. После завершения строительства трасса сможет пропускать до 40 тыс. автомобилей в сутки и пройдет к северу от города. Общая стоимость проекта составляет 24,5 млрд руб.