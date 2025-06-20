Официальный интернет-портал Республики Карелия: 18 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение с директором ООО «Габозерское» Денисом Смирновым. Целью соглашения является сотрудничество при создании предприятия по добыче и переработке туффитов на участке недр «Горелый бор» в Кондопожском районе.

В России планируется реализация проекта, который станет первым в стране предприятием, занимающимся промышленной добычей и переработкой уникальной горной породы туффита. Эта инициатива стартует на месторождении «Горелый Бор» в Карелии и должна быть завершена до 2027 года.

Туффиты, известные своими уникальными физическими и химическими свойствами, становятся все более популярными в строительной индустрии благодаря своей высокой прочности, легкости и устойчивости к агрессивным внешним воздействиям. Эти горные породы, образовавшиеся в результате вулканической активности, представляют собой пористые камни, которые обладают отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками. Они могут значительно улучшить энергоэффективность зданий и снизить затраты на отопление и кондиционирование. Одной из ключевых причин, по которой туффиты привлекают внимание строителей и архитекторов, является их экологичность. В условиях глобального изменения климата и необходимости разработки устойчивых строительных решений, моды на использование натуральных материалов, таких как туффиты, становится актуальным. Эти породы сводят к минимуму углеродный след, поскольку их добыча и обработка требуют значительно меньших энергетических затрат по сравнению с традиционными строительными материалами, такими как бетон и сталь. Современные технологии позволяют успешно использовать туффиты в различных сферах строительства. Они идеальны для производства легких строительных блоков, плитки, изолирующих панелей и других материалов. С их помощью можно создавать как наружные, так и внутренние конструкции, которые не только прочны, но и эстетически привлекательны.

До сих пор в России туффит не добывался в промышленных масштабах, и планируемое предприятие, на которое будет выделено около 1 миллиарда рублей, станет первым и единственным в стране. Инициатором данного проекта является компания ООО «Габозерское», которая подписала соглашение с местными властями 18 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Некоторые аналитики предполагают, что Карелия вскоре может занять ведущие позиции в камнеобработке, сменив Урал на этом фронте. В последние годы в регионе было открыто 14 новых минералов, среди которых селеноджуноит, обнаруженный на Заонежском полуострове, где также находятся такие редкие образцы, как падмаит, судовиковит и малышевит.