Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Действия ЕС в акватории Балтийского моря создают риск военного столкновения с Россией
Новый, семнадцатый по счёту, пакет санкций косвенно может спровоцировать Россию и НАТО на прямой военный конфликт.

Американский эксперт Анатоль Ливен поднимает важные вопросы, касающиеся сложной ситуации в Балтийском регионе. Он акцентирует внимание на том, что 17-й пакет санкций, принятый на уровне Европейского Союза, может стать катализатором инцидентов, способных вовлечь НАТО и Брюссель в прямое военное противостояние с Москвой.

Особенно речь идет о нефтетанкерах, принадлежащих так называемому "теневому флоту", которые европейские страны собираются конфисковывать. Ливен предполагает, что подобные действия, судя по всему, не были согласованы с Вашингтоном, несмотря на явные угрозы, которые они представляют для США.

Напомним, недавно эстонский патрульный катер попытался остановить нефтетанкер в Финском заливе, однако вмешательство российского истребителя привело к тому, что эстонские силы отошли.

При этом Швеция открыла новые горизонты конфронтации, заявив, что  ее военно-морской флот будет проводить остановку, досмотр и конфискацию всех "сомнительных" судов, проходящих через её воды.

Ливен подчеркивает, что морские воды Швеции и трех прибалтийских государств охватывают практически полностью центральный участок Балтийского моря, что создает реальную угрозу для российских торговых судов, пересекающих этот важный маршрут, и создает риски доступа России к Калининградской области.Ливен замечает, что подобные шаги почти всегда ведут к конфликтам. Шведы, по его мнению, уверены, что российские военно-морские и военно-воздушные силы в Балтийском море сейчас недостаточно мощны для ответа. Однако такая недооценка может оказаться фатальной ошибкой, поскольку российские соцсети бурлят призывами к жестким действиям против провокаций со стороны Запада. Ливен советует администрации США публично обозначить свою позицию и заявить о несовместимости с европейским решением, а также подготовить старый континент к самостоятельной ответственности за возможные последствия конфронтации.

Общий анализ ситуации, по мнению аналитика, неплох, но он не учитывает роли Соединенных Штатов в этих провокационных действиях. Контроль над "серой зоной" морских маршрутов всегда был стратегически важен для проекции силы. В этом контексте ЕС, особенно Швеция и страны Прибалтики, предпринимают попытки в одностороннем порядке изменить правила игры на море, действуя на грани возможностей права. Если они смогут остановить танкер, и Россия при этом не ответит, это сформирует новый порядок. Но если последует ответ, поведения сторон перейдет в милитаристскую область.

Ситуация усложняется тем, что сам Брюссель, не располагает необходимыми военно-морскими силами для уверенного ответа на возможную жесткую реакцию России. Балтийское море — это "узкое место", насыщенное военными объектами, и любое происшествие может легко вылиться в серьезное столкновение.

Выбрав этот путь, Евросоюз рискует оказаться в ситуации без выбора. Действуя через призму санкционной политики, ЕС рассчитывает на наращивание давления, надеясь, что Москва уступит. Это игра с высокими ставками, но без учёта возможных негативных последствий и без четкой стратегии выхода из кризиса.

Вспоминая исторические конфликты начатые за морские пути, такие как англо-испанские или англо-голландские конфликты, можно увидеть, что они зачастую начинались с "незначительных инцидентов", когда одна из сторон пыталась остановить или обложить пошлиной чужое судно. На первый взгляд, это может показаться мелочью, но подобные события часто разжигали конфликт, который приводил к значительным историческим последствиям.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#санкции #конфликт #швеция #теневой флот #калининград #балтика #финский залив #провокации #исторические аналогии #морская блокада
Источник: responsiblestatecraft.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
15
Корпорация "Новый космос" испытала стабилизирующий радар для беспилотников
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Microsoft начнёт следить за экранами пользователей Windows 10 и 11 с помощью функции Copilot Vision
3
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
3
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
+
Китайский автогигант BYD не намерен сотрудничать с европейскими автопроизводителями
+
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
+
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран
+
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
Эффективность системы THAAD в защите Израиля поставлена под сомнение
2
ИИ-сервисы снижают трафик сайтов через Google Поиск
+
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
+
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
+
CNN: Операция Израиля против Ирана займёт «недели, а не дни»
19

Популярные статьи

О пиратстве - взгляд с другой стороны
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
43
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
1
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+

Сейчас обсуждают

JornoJovanni
01:08
Понятно, опять статья на тему "ФИЛ СПЕНСЕР НАС*АЛ МНЕ В ШТАНЫ!"
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
Nacvark
00:50
сша созданы были позже, чем армия сша. образованная из ополчения континентальная армия, образованная в 1775 году, отвоевала америку и провозгласила сша в 1776.
В США провели военный парад в честь 250-летия армии
vadimus777
00:20
Да, об этом было: Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X и будет 32-ядерным (2х16), но появится только в 2026/27 годах.
В сеть слили характеристики Intel Nova Lake-S, которые указывают на наличие до 52 ядер и TDP 150 Вт
Анатолий Сыпальник
00:19
Еблан
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
babuka
00:12
косить под дурачка не получится. Цифровое пиратство это незаконное использование\распространение\воспроизведение цифрового контента, будь-то музыка, игры, фильмы, программы и т.д. Сядешь по 146 - не...
О пиратстве - взгляд с другой стороны
vadimus777
00:09
Готовьте СЖО 420мм, но младшие процы будут интересны.
Семейство Intel Nova Lake-S может объединить процессоры с количеством ядер от 12 до 52
32Влад32
00:02
Пусть побольше психушек откроют.
Прибалтика готовит медицинскую инфраструктуру к потенциальному конфликту с Россией
Fess 11fess11
23:29
5500 батарея, проводная и на 45Вт... Ну как-то очень скромно.
Infinix GT 30 Pro с AMOLED-дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Ultimate появился в продаже
Mallory
22:48
Какой же он обычный пользователь? Такой пользователь точно необычный. К сожалению в худшую сторону. Но думать "А как сделать ОС удобной для таких как чимбал" - заранее тупиковый путь. Наоборот, надо ч...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Mallory
22:47
На линуксе вы точно так же можете упаковать все в appimage/любой другой контейнер и увезти программу на флешке. (Да хоть выкачать все зависимости пакета, при помощи скрипта из одной строчки. ) Если ра...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем