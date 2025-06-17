Новый, семнадцатый по счёту, пакет санкций косвенно может спровоцировать Россию и НАТО на прямой военный конфликт.

Американский эксперт Анатоль Ливен поднимает важные вопросы, касающиеся сложной ситуации в Балтийском регионе. Он акцентирует внимание на том, что 17-й пакет санкций, принятый на уровне Европейского Союза, может стать катализатором инцидентов, способных вовлечь НАТО и Брюссель в прямое военное противостояние с Москвой.

Особенно речь идет о нефтетанкерах, принадлежащих так называемому "теневому флоту", которые европейские страны собираются конфисковывать. Ливен предполагает, что подобные действия, судя по всему, не были согласованы с Вашингтоном, несмотря на явные угрозы, которые они представляют для США.

Напомним, недавно эстонский патрульный катер попытался остановить нефтетанкер в Финском заливе, однако вмешательство российского истребителя привело к тому, что эстонские силы отошли.

При этом Швеция открыла новые горизонты конфронтации, заявив, что ее военно-морской флот будет проводить остановку, досмотр и конфискацию всех "сомнительных" судов, проходящих через её воды.

Ливен подчеркивает, что морские воды Швеции и трех прибалтийских государств охватывают практически полностью центральный участок Балтийского моря, что создает реальную угрозу для российских торговых судов, пересекающих этот важный маршрут, и создает риски доступа России к Калининградской области. Ливен замечает, что подобные шаги почти всегда ведут к конфликтам. Шведы, по его мнению, уверены, что российские военно-морские и военно-воздушные силы в Балтийском море сейчас недостаточно мощны для ответа. Однако такая недооценка может оказаться фатальной ошибкой, поскольку российские соцсети бурлят призывами к жестким действиям против провокаций со стороны Запада. Ливен советует администрации США публично обозначить свою позицию и заявить о несовместимости с европейским решением, а также подготовить старый континент к самостоятельной ответственности за возможные последствия конфронтации.

Общий анализ ситуации, по мнению аналитика, неплох, но он не учитывает роли Соединенных Штатов в этих провокационных действиях. Контроль над "серой зоной" морских маршрутов всегда был стратегически важен для проекции силы. В этом контексте ЕС, особенно Швеция и страны Прибалтики, предпринимают попытки в одностороннем порядке изменить правила игры на море, действуя на грани возможностей права. Если они смогут остановить танкер, и Россия при этом не ответит, это сформирует новый порядок. Но если последует ответ, поведения сторон перейдет в милитаристскую область.

Ситуация усложняется тем, что сам Брюссель, не располагает необходимыми военно-морскими силами для уверенного ответа на возможную жесткую реакцию России. Балтийское море — это "узкое место", насыщенное военными объектами, и любое происшествие может легко вылиться в серьезное столкновение.

Выбрав этот путь, Евросоюз рискует оказаться в ситуации без выбора. Действуя через призму санкционной политики, ЕС рассчитывает на наращивание давления, надеясь, что Москва уступит. Это игра с высокими ставками, но без учёта возможных негативных последствий и без четкой стратегии выхода из кризиса.

Вспоминая исторические конфликты начатые за морские пути, такие как англо-испанские или англо-голландские конфликты, можно увидеть, что они зачастую начинались с "незначительных инцидентов", когда одна из сторон пыталась остановить или обложить пошлиной чужое судно. На первый взгляд, это может показаться мелочью, но подобные события часто разжигали конфликт, который приводил к значительным историческим последствиям.