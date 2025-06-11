Дэн Дрисколл выступил с инициативой пересмотреть систему закупок вооружений, предложив избавиться от крупных подрядчиков и создать внутренние производственные мощности. Его целью является сокращение расходов, ускорение ремонтов и снижение зависимости от лоббистских интересов ВПК.

Недавние заявления министра армии США Дэна Дрисколла вызвали бурю обсуждений и оказали неожиданный резонанс в Пентагоне. По словам чиновника, "успехом станет, если в ближайшие два года один из крупных подрядчиков Пентагона прекратит свою деятельность", сообщает Бен Фримен из антимилитаристского Института Куинси.

В этом контексте стоит рассмотреть логику Дрисколла. Бюджет Пентагона на 2025 год составляет колоссальные $849 миллиардов, из которых основная часть — около $185 миллиардов — выделена непосредственно армии США. При этом до 70% армейского бюджета направляется на закупки, обслуживание техники и оплату подрядчиков. Обслуживание бронетехники, например, занимает от 8 до 12 месяцев, и порой армия не имеет возможности даже открыть двигатель без участия производителя. Это порождает множество возмущений среди американских граждан, и вызывает вопросы о целесообразности существующей системы. Дрисколл предлагает пересмотреть подход к финансированию, отказываясь от бесконечных программ, таких как модернизация вертолётов (Future Vertical Lift), на которую выделяется $95 миллиардов без явных результатов. Он также упоминает о бронированных джипах JLTV, заказанных в количестве более 50 тысяч, несмотря на отсутствие реальной потребности в них в условиях крупных конфликтов. Программа Optionally Manned Fighting Vehicle потерпела неудачу после расходов в $20 миллиардов, а проект легкого танка М10 Booker оказался неэффективен в современных условиях.

Министр армии предлагает массовые изменения, включая увольнение сотен гражданских чиновников, занимающихся закупками, которые по сути дублируют работу лоббистов. Он инициирует новые модели закупок, позволяющие армии значительно быстрее производить ремонты своими силами и отменяет контракты, делающие её зависимой от поставщиков. Дрисколл также предлагает создать внутренние производственные мощности, как это делается в Израиле, и в течение следующих двух лет убрать одного из крупнейших военно-промышленных подрядчиков с армейских контрактов.

С этой инициативой министр армии встречает серьёзное сопротивление. Множество сенаторов и конгрессменов получают денежные пожертвования от военно-промышленного комплекса. Например, сенатор-республиканец Джим Инхоф получил в 2022 году $1,5 миллиона. В США зарегистрировано более 1800 лоббистов, представляющих интересы оружейных компаний, многие из которых работают в политически чувствительных округах, где увольнения — это путь к выяснению отношений на выборах.

Кажется, что после Эйзенхауэра, который предупреждал об опасности бесконтрольного роста влияния оружейников, это первый случай, когда представитель армии открыто бросает вызов военно-промышленному лобби. Наблюдать за этой борьбой будет не менее любопытно, чем за попытками Трампа противостоять Федеральной резервной системе.

Для России это важный сигнал: необходимо внимательно следить за происходящим, анализировать подходы. Эффективность становится ключевым фактором. В следующем конфликте с Западом преимущество в скорости адаптации может стать решающим для выживания на поле боя.