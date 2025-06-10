Эти станции мощностью около 300 МВт позволяют заменить устаревшие тепловые электростанции, работают до 10 лет без перезаряда, имеют модульную конструкцию для расширения и экологически безопасны.

Никто, кроме России, не способен на сегодняшний день предложить нечто подобное. Такие слова произнес министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейра, анонсируя совместный проект с «Росатомом» по созданию маломощных атомных электростанций в Амазонии.

Сильвейра подчеркнул, что «Росатом» является единственной в мире организацией, где такие реакторы уже функционируют в коммерческом режиме. Он отметил, что запуск новых энергетических объектов позволит вывести из эксплуатации устаревшие тепловые электростанции, работающие на мазуте. Сегодня маленькие атомные электростанции (АСММ) становятся новым направлением на глобальном рынке атомной энергетики. Они выделяются относительно небольшой мощностью — около 300 МВт, и могут работать до десяти лет без необходимости в перезарядке топлива. В отличие от крупных атомных электростанций, которые требуют ежегодного пополнения и мощность которых превышает 700 МВт, малые станции имеют меньшие габариты и сниженную стоимость строительства и обслуживания, что позволяет размещать их в изолированных или труднодоступных местах, таких как Амазония.

Кроме того, модульная конструкция АСММ дает возможность расширять мощности по мере роста спроса на электроэнергию, добавляя новые реакторы. Также стоит обратить внимание на экологическую безопасность таких станций: в процессе работы малые атомные электростанции не выбрасывают вредные вещества и не влияют негативно на окружающую среду.

Стоит напомнить, что в Якутии, в пгт. Усть-Куйга, сегодня реализуется пилотный проект наземной АСММ, первый энергоблок которого планируется запустить в 2028 году. Этот проект уже рассматривается как важный шаг в развитии атомной энергетики. В данный момент «Росатом» остается единственной компанией, способной осуществить строительство подобной станции по индивидуальному заказу, хотя аналогичные исследования ведутся и в других странах.

Россия, как и в прошлом, когда она была в составе СССР, продолжает сохранять лидирующие позиции в этой области, а отечественные ученые неустанно удивляют мировой рынок своими инновациями. Так проект АСММ с модификацией РИТМ-200H в Амазонии пока способен осуществить только российский сектор. Другие страны не в состоянии предложить что-то схожее.

Генеральный директор ООО «ИНТЭК-Строй» Артем Евланов отметил, что атомные станции малой мощности обладают значительным потенциалом для экспорта. Он выразил уверенность, что мировой интерес к таким проектам будет возрастать. В настоящее время «Росатом» ведет переговоры с несколькими государствами.

По словам Евланова, внедрение АСММ в различных странах позволит начать освоение новых месторождений в труднодоступных регионах. Отсутствие развитой инфраструктуры является серьезным препятствием для многих. Кроме того, государства, не имеющие достаточных финансовых ресурсов для возведения традиционных крупных АЭС, смогут преодолеть свои энергетические трудности с помощью маломощных атомных электростанций.

В мае 2025 года стало известно, что Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Росатом» оперативно инициировать сотрудничество с Бразилией. Помимо строительства АСММ, российская компания должна оказать поддержку в завершении возведения третьего энергоблока атомной электростанции «Ангра» в штате Рио-де-Жанейро.