Тоннель прошёл обширную реконструкцию, в ходе которой были укреплены своды, смонтированы системы водоотведения и вентиляции, а также проложены новые кабели. Он будет использоваться как вспомогательное сооружение для эвакуации и альтернативный маршрут в экстренных ситуациях.

На протяжении многих лет этот тоннель, некогда самый крупный на Забайкальской железной дороге, служил важным магистральным путём для пассажирских и грузовых составов. Он выполнял своё предназначение более ста лет, но в 2023 году здесь прошел последний поезд. В декабре того же года, на девять месяцев раньше запланированного срока, был введён в эксплуатацию новый аналогичный тоннель, который оказался значительно длиннее своего предшественника — его длина составляет 926 метров.

Появление этой дороги значительно увеличило пропускную способность данного направления — теперь через него может проходить до 153 поездов в сутки.

Что касается старого, получившего название «Царского» тоннеля, то его история начинается в 1911 году, когда он был построен в эпоху Российской империи как часть Амурской железной дороги, которая обеспечила железнодорожное сообщение от Владивостока до Сибири, полностью по территории России, в отличие от Транссибирской магистрали, часть которой до этого пролегала через Маньчжурию. В середине 1930-х годов тоннель подвергся капитальному ремонту, однако впоследствии значительные работы на нём не проводились. Лишь в 1970-х был осуществлён этап электрификации. К началу 2000-х годов тоннель уже не соответствовал современным требованиям. Со временем его признали аварийным — внутрь проникаяла вода, на стенах образовывались сталактиты, а зимой возникали наледи и сосульки. Поездов, движущихся через этот тоннель, приходилось замедлять до 30-40 км/ч, что негативно влияло на общую пропускную способность линии. Однако эта проблема теперь решена. «Царский» тоннель получает вторую жизнь. Специалисты компании «Бамстроймеханизация», входящей в Нацпроектстрой, провели обширную и тщательную реконструкцию: капитально заменили старую отделку, укрепили своды, смонтировали около 16 километров бетонных лотков и канав для отвода воды, а также установили систему вентиляции. Более 30 километров силовых и оптоволоконных кабелей проложены, а сотни датчиков обеспечивают контроль за состоянием оборудования.

Старый тоннель теперь обрёл новое назначение: он станет вспомогательным сооружением для эвакуации и дренажа. В экстренных случаях его смогут использовать и как альтернативный маршрут, например, во время плановых ремонтов соседних объектов. В любом случае, «Царский» тоннель теперь сможет прослужить ещё около ста лет. Реконструкция существующего тоннеля и строительство нового на перегоне Ульручьи – Ковали осуществлялись в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона. Тоннель Керак стал лишь одним из более чем 260 различных объектов, которые были построены или реконструированы на участках Транссиба и БАМа в период с 2021 по 2025 год. Благодаря этим инициативам пропускная способность магистралей достигла 180 миллионов тонн.