Российское правительство планирует обязать предустанавливать на ноутбуках внутри страны хотя бы одну отечественную операционную систему (например, Astra Linux, Альт или Red OS), оставляя Windows в качестве дополнительного варианта. Цель — повысить осведомленность и развитие российских решений, несмотря на небольшую текущую долю рынка. Разработчики готовы адаптировать свои ОС для массового использования. Важна системная работа по продвижению и повышению доверия, чтобы российские системы стали более популярными и конкурентоспособными на международной арене.

Российская Федерация вновь предпринимает шаги к укреплению цифрового суверенитета, выдвинув инициативу по обязательной предустановке хотя бы одной отечественной операционной системы на ноутбуки, продаваемые внутри страны. Эта идея выглядит вполне логично и реалистично. Министр цифрового развития Максут Шадаев уже отметил, что реализация подобного предложения не составит большого труда. Речь идет о таких операционных системах, как Astra Linux, Альт и Red OS. Windows при этом могут оставить, но только в качестве дополнительного варианта, а не основной альтернативы. Здесь нет угрозы, поскольку это не запрет, а элементарная возможность выбора. Пользователь получит шанс работать как на Astra, так и на Windows, что позволит ему ознакомиться с отечественными продуктами. Сложности заключаются не в отсутствии альтернатив, а в инерции потребителей, привыкших к привычным системам. В настоящее время доля российских операционных систем составляет лишь 2–3% на рынке розничной торговли и 7% в сегменте корпоративных клиентов. Для примера, в прошлом году было реализовано почти четыре миллиона ноутбуков, что говорит о том, что большинство пользователей не имели возможности увидеть Astra или RedOS, ни в рекламе, ни на полках магазинов. В такой ситуации не сработает идея "пользователь сам разберется", и именно поэтому важен протекционизм — не для запрещения, а для повышения осведомленности о российских разработках.

Разработчики готовы к переменам: «Астра» адаптирует свою операционную систему под требования массового сегмента, а RedOS уже появилась на рынках. Компания iRU предлагает устройства с российским программным обеспечением, а инженеры уверяют, что вопросы совместимости решаются оперативно.

Важно осознавать, что если интерфейсы и методы распространения не дойдут до уровня привычных систем, то серьезных перемен не произойдет. Без системного подхода все эти продукты рискуют остаться нишевыми решениями, которые будут востребованы только в рамках госконтрактов. Основной момент заключается в том, что правительство двигается осторожно и осмысленно, не предлагая радикальных решений. Предусматривается предустановка отечественных ОС как дополнительного варианта. Достигнуть уровня зарубежных систем можно лишь тогда, когда продукт будет апробирован на практике и получит отзыв от миллионов пользователей. После этого потребуется внести доработки и улучшения, чтобы вывести российские технологии на достойный уровень и успешно конкурировать на международной арене.