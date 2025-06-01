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gotreksson
Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
Проект сталкивается с экологическими, политическими и финансовыми сложностями. Россия и другие страны требуют детального обоснования и согласия, а также опасаются негативных последствий для экосистемы.

В 2025 году был представлен проект, предполагающий создание 700-километрового тоннеля между Черным и Каспийским морями. Однако речь идет не о традиционном транспортном сооружении, а о трубопроводе для перенаправления воды, который будет базироваться на разнице уровней — Черное море расположено на высоте примерно 27 метров над уровнем Каспийского. Идея инициаторов заключается в том, что такой проект поможет предотвратить обмеление Каспия и обеспечить стабильность судоходства.

Ранее мы уже освещали эту концепцию, предложенную азербайджанской компанией ADOG и Международным портом Зира. В данный момент профильные инстанции изучают возможность осуществления данного плана.

Недавно Сергей Буторин, член Общественной палаты РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Парки России», дал краткую оценку этой инициативы, рассмотревая ее реалистичность, потенциальные риски и пути решения проблемы обмеления Каспийского моря.Сергей Буторин заметил, что когда речь заходит о крупных проектах, всегда важно задать себе несколько ключевых вопросов: действительно ли мы решаем насущные проблемы или создаем новые. И кому это в конечном итоге принесет пользу. Обмеление Каспия — это не гипотеза, а настоящая проблема. С 2006 года уровень моря снизился почти на 2 метра, и, согласно прогнозам ученых, эта тенденция может только обостриться в ближайшие годы. Это, в свою очередь, приводит к серьезным последствиям как для экосистем, так и для людей.

Например, в прибрежных населенных пунктах Астраханской области наблюдается нехватка пресной воды, казахстанские порты теряют грузопотоки, а каспийский тюлень и осетровые рыбы находятся под угрозой исчезновения. К сожалению, пожары в дельте Волги становятся все более регулярными. Причинами обмеления являются как изменение климата, так и уменьшение речного стока, нерациональное водопользование и заиливание русел рек. Поэтому любое решение, касающееся этой проблемы, должно быть комплексным, осторожным и основанным на доверительных отношениях между странами, регионами и обществом.

На первый взгляд строительство тоннеля, предложенного азербайджанскими компаниями, выглядит достаточно привлекательным решением. С технологической точки зрения эта идея не кажется фантастической. Но не все, что может быть построено, действительно служит целям устойчивого развития.

Проект ADOG сталкивается с множеством ограничений. В частности, экология подвергается серьезным рискам: соленая вода Черного моря может разрушить хрупкие пресноводные экосистемы Каспия, нарушить солевой баланс и занести инвазивные виды флоры и фауны. Политические и правовые аспекты также затормаживают процесс. Для осуществления проекта потребуется согласие всех государств, граничащих с Каспийским и Черным морями, а в настоящее время его нет.

Россия уже обозначила свою позицию: без техническо-экономического обоснования (ТЭО) и понимания всех возможных последствий реализация подобного проекта невозможна. Кроме того, вопросы финансирования остаются проблемными. Бюджет проекта пока не озвучен, известно лишь, что его стоимость может превысить 10 миллиардов единиц валюты. Пока что неясно, кто готов взять на себя эти расходы.

Что касается проблемы обмеления Каспия, существует уже множество решений, которые находятся в процессе реализации. Важно подчеркнуть, работа уже ведется. В частности, проводятся дноуглубительные работы в портах Актау и Курык, реализуются программы по восстановлению речных систем Волги и Урала, включая чистку русел рек и борьбу с заиливанием. Также стоит упомянуть о совместной казахстанско-российской программе «дорожная карта» по водным ресурсам и научных консорциумах.

Эти меры, конечно, не являются быстрой и эффективной реакцией проблемы, но именно они создают основу для долгосрочной устойчивости. Будущее Каспия не заключается только в одном масштабном проекте, а в координации усилий, достижении баланса интересов и уважении к природе и человеку."Общественность должна смотреть на проблему более широко, учитывая не только статистические данные, но и то, как изменения повлияют на жизни людей вдоль побережья, как это скажется на экономике малых портов, как затронет традиционные уклады и экосистемы.

Именно исходя из этого, мы настойчиво придерживаемся подхода, согласно которому инфраструктура — это не просто конструкция, а часть живой экосистемы, где человек занимает центральное место. Проект тоннеля между Черным и Каспийским морями — это амбициозная задумка. Однако амбиции не должны превалировать над необходимостью достижения консенсуса, а устойчивость важнее краткосрочных выигрышей. Нам нужен Каспий не как логистическая точка, а как экосистема, являющаяся пространством для жизни и взаимодействия. Поэтому любые решения должны приниматься в рамках сотрудничества — с участием научного сообщества, регионов и людей."- подчеркнул Сергей Буторин.

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#россия #новости #экология #казахстан #азербайджан #черное море #мегапроект #судоходство #эксперт #каспийское море
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