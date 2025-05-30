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gotreksson
Россия продолжает ударными темпами строить «сухопутный коридор в Крым»
Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем и играет важную роль в создании сухопутного маршрута в Крым и Азовском транспортном кольце. В последние годы её активно модернизируют: расширяют до четырех полос, реконструируют участки в Донецкой Республике и районе Таганрога, а работы планируются завершить к 2026 году.

Федеральная трасса Р-280 «Новороссия», протянувшаяся от Ростова-на-Дону до Симферополя через Мариуполь и Мелитополь, играет ключевую роль в создании связующего сухопутного маршрута в Крым, а также является важной частью нового Азовского транспортного кольца. Эта дорога обеспечивает доступ к портам Черного и Азовского морей и значительно улучшает транспортно-логистические связи с крупнейшими промышленными центрами региона.

В последние два года внимание к этой трассе существенно возросло, и в результате были инициированы активные работы по ее модернизации. Как сообщил в феврале 2025 года глава Росавтодора, в ближайших планах – расширение трассы до четырех полос по всей ее протяженности в 635 километров. В прошлом году уже были завершены проекты по реконструкции отдельных участков на территории Донецкой Народной Республики, где дороги были преобразованы на участках общей длиной 37 км, включающих промежутки от 121 до 131 км, от 135 до 156 км и от 156 до 162 км.Важно подчеркнуть, что первоначально, когда в ноябре 2023 года были объявлены эти инициативы, ожидаемый срок ввода в эксплуатацию обновленных отрезков был назначен на конец 2025 года. Однако, благодаря активной поддержке со стороны властей и согласованной работе всех заинтересованных сторон, провести сдачу объектов удалось уже в 2024 году.

В этом же году работы по аналогичным проектам были завершены в районе Таганрога на 11-километровом участке со 108-го по 119-й км, где был расширен проезжая часть, включая мост через Мокрый Еланчик, до четырех полос. На данный момент капитальный ремонт продолжается на участке со 103-го по 108-й км, который планируется завершить в текущем году. В 2026 году расширение до четырех полос ожидается на участке с 36-го по 54-й км.

По состоянию на ноябрь 2027 года предполагается завершить обновление проезжей части на участке с 54-го по 83-й км. Вышеупомянутое соглашение заключено между ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград» и компанией «Трансстроймеханизация», входящей в состав Нацпроектстроя. В начале этого процесса, как подчеркивается, будут проведены необходимые инженерные изыскания и подготовлена вся документация, после чего начнется капитальный ремонт указанных участков. Общая стоимость контракта составляет около 9 миллиардов рублей. Что касается автомобильной дороги вокруг Азовского моря, которая включает не только Р-280 «Новороссия», но и федеральные трассы М-4 «Дон», А-291 «Таврида», А-290 (Новороссийск – Керчь) и А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк), то ее завершение запланировано на 2030 год. На сегодняшний день автодорожное кольцо длиной 1400 км уже существует, но проект по его дальнейшему развитию, рассчитанный до 2030 года, подразумевает не только обновление уже действующих участков (с возможным расширением до трех или четырех полос на некоторых участках), но и строительство подходов к морю, что в итоге увеличит общую протяженность маршрута до почти 2000 км.

Реализация данной инициативы значительно упростит логистику и станет мощным стимулом для развития туризма в прибрежных регионах. Как однажды отмечал российский экономист и кандидат экономических наук Сергей Гатауллин, развитие современных транспортных инфраструктур является ключевым условием для прогресса территорий, прилегающих к Азовскому морю. В конечном итоге, на создание кольцевой автодороги будет направлено не менее 500 миллиардов рублей, что явно подчеркивает масштаб и значимость этого амбициозного проекта.

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#крым #днр #строительство дорог #ростов-на-дону #росавтодор #симферополь #мариуполь #а-289 #мелитополь #а-290 #а-291 #м-4 #р-280
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