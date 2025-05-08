Проект направлен на удвоение её грузопотока, что повысит возможности перевозки грузов между Кузбассом и портами Азово-Черноморского бассейна. Работы должны завершиться к 2030 году, а к концу 2025-го планируется построить дополнительный путь и продолжить модернизацию путей. Это важный этап развития транспортных коридоров России.

В ближайшее время Российской железнодорожной компании предстоит реализовать ещё один важный проект, который повысит объемы грузовых перевозок по маршруту Кузбасс – порты Азовочерноморского бассейна. В центре этого проекта находится реконструкция станции им. Максима Горького — ключевого узла на пересечении международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад».

История данного объекта начиналась ещё в 1861 году, когда была построена Волгодонская железная дорога, протянувшаяся на 79 километров между двумя значимыми водными путями юго-запада Российской империи. Строительство этой дороги было обусловлено необходимостью освоения Донецкого угольного бассейна. До этого момента на этой территории действовала Дубовско-Качалинская конно-железная дорога. Строительство новой линии не обошлось без трудностей и различных скандалов, о которых сообщала пресса того времени. Тем не менее, все работы были успешно завершены, и уже в первый месяц после открытия (в мае 1862 года) по маршруту от Царицыно (Волгоград) до Калача было перевезено 9,5 тыс. тонн разнообразных грузов. В распоряжении Волгодонской железной дороги находились восемь локомотивов, 240 платформ, десять пассажирских и 340 товарных вагонов.

Станция изначально носила название «Крутая», что было связано с её местоположением: она располагалась на возвышенности, поднимающейся на 95 метров над уровнем Волги вдоль Ельшанского оврага. Вблизи станции были построены одноэтажный вокзал, деревянная казарма, водоподъемное здание, водонапорная башня, водопровод, резервуар для воды и плотина.

В 1878 году от станции Крутая была проложена ветка до станции Гумрак, что соединяло Волго-Донскую железную дорогу с Грязе-Царицинской, фактически включив первую в состав второй. Эта магистраль протяженностью 718 км связала центральные губернии с южными регионами империи, что значительно повысило значение станции Крутая как ключевого узла. В 1900 году станция была переименована в Воропоново, а современное название она носит с 1954 года, когда здесь работал весовщиком Алексей Пешков, ставший впоследствии известным писателем Максим Горький.

В середине XX века на станции было построено паровозное депо, а в 1963 году — первая сортировочная горка на Приволжской железной дороге. В 1970-х годах со станции ежедневно отправлялось не менее 5,7 тыс. вагонов. 25 лет назад была осуществлена масштабная реконструкция, что способствовало росту суточного вагонооборота до 12,1 тыс. вагонов. Так станция им. Максима Горького стала одной из крупнейших сортировочных станций. Работы по модернизации станции продолжались и в последующие годы, и не останавливаются сейчас. Кроме того, одновременно проводилась комплексная реконструкция прилегающих участков стальной магистрали. Например, в 2021 году был построен второй сплошной путь до станции Котельниково, а в сентябре 2023 года открылось движение по новому пути между транзитным парком и парком отправления А.

В общей сложности, в РЖД планируют удвоить пропускные мощности сортировочной станции. Об этом в мае 2025 года, во время своей рабочей поездки в Волгоград, сообщил председатель железнодорожной компании Олег Белозеров. Он отметил, что стройка второй сортировочной системы позволит вдвое увеличить перерабатывающую способность станции.

Этот проект играет ключевую роль на фоне развития международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток». Намеченные масштабные работы по реконструкции должны быть завершены к 2030 году. Непосредственно до конца 2025 года на станции планируется завершить строительство дополнительного пути, а также продолжить работы по перетрассировке главных путей для создания новой сортировочной системы.