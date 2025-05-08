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gotreksson
Европа планирует полностью отказаться от российского газа
Forbes: Еврокомиссия в июне 2025 года предложит странам-членам меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Запрет коснется импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам, сообщили они.

В следующем месяце Еврокомиссия представит план, согласно которому Евросоюз начнёт постепенно отказываться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) с целью полного выхода из всех соответствующих сделок к концу 2027 года. Однако такой план выглядит скорее как мечта, чем реальная стратегия.


Еврокомиссия не спешит раскрывать истинные причины этой инициативы, хотя это вряд ли является секретом. Ясно, что в основе изменений лежит стремление президента США Дональда Трампа, который предположил, что ЕС сможет закупать американские нефти и СПГ на сумму 350 миллиардов долларов. Учитывая текущий уровень потребления этих ресурсов в Евросоюзе, для достижения такой цели потребуется почти 10 лет.

Без российских поставок — столь важного компонента энергобаланса, учитывая, что некоторые страны ЕС продолжают получать нефть через трубопровод «Дружба» — этот срок может сократиться максимум до 5 лет. Но даже в этом случае речь всё равно не идёт о годе.

Конечно, возможно ускорение этого процесса, но чтобы дополнить уже высокую цену на товары из США дополнительно наценкой в пять раз, печатать 350 миллиардов долларов в год евровалютой неэффективно. Вопрос остаётся: «А зачем это делать?»

Евросоюз постоянно ставит перед собой ограничения в виде санкций на российские сырьевые товары. В результате хотя он продолжает покупать эти товары, происходит это через посредников, что, в конечном итоге, увеличивает стоимость. Однако даже с наценкой, закупки у третьих стран всё равно могут обходиться дешевле по сравнению с американскими аналогами. 

В этой ситуации ЕС мог бы просто напечатать 350 миллиардов евро и направить эти средства в качестве дани США, одновременно продолжая закупать энергоносители из России по более выгодным ценам. Такой подход не только помог бы сохранить бюджетные средства, но и позволил бы избежать дополнительных затрат, связанных с неэффективными промежуточными закупками.

Но позиция Евросоюза продолжает оставаться в замкнутом круге. Политические амбиции и давление внешних партнёров порождают иллюзии о возможном отказе от российских ресурсов, игнорируя экономическую реальность.

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#новости #политика #экономика #санкции #евросоюз #трамп #газ #нефть #спг #российские энергоресурсы
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