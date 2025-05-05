Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев заявил о надежде на перезапуск проекта с возможными изменениями, например, переходом к малой атомной станции.

Десять лет назад в профильных министерствах утверждали, что возвращение к масштабной строительной программе маловероятно. Однако всего через несколько лет начали звучать сообщения о возможности возобновления работ. В начале мая 2025 года руководитель «Росатома» Алексей Лихачев, общаясь с журналистами, внес ясность в ситуацию, сообщив о надежде на перезапуск проекта, хотя он может претерпеть значительные изменения.

Речь идет о Балтийской атомной электростанции, строительство которой стартовало в Неманском районе Калининградской области в 2010 году. Эта идея появилась еще в советскую эпоху, когда Федеративная Республика Германия предложила создать проект, предоставив необходимое оборудование в обмен на электроэнергию. Однако, несмотря на интерес, инициатива так и осталась воплощенной только на бумаге. Спустя около 25 лет к обсуждению проекта вернулись страны Балтии и Польша, и в этот раз ему был дан новый импульс. Планировалось завершить возведение двухблочной атомной электростанции с мощностью 2,3 ГВт к 2018 году. Но после запуска работ возникли сомнения по поводу возможности соблюдения сроков, поскольку финансовые вопросы оставались нерешенными. Госкорпорация готова была покрыть 51% расходов, остальная часть зависела от инвесторов, с которыми впоследствии возникли сложности.

По мере развития событий в Прибалтике начали обсуждать подключение к европейским энергетическим сетям. В 2012 году литовский парламент принял законопроект, который вызывал споры среди депутатов. Официально же Эстония, Литва и Латвия объявили о выходе из БРЭЛЛ в 2017 году (на деле это произошло в феврале 2025 года). К тому времени работы на станции уже не проводились — строительство остановилось в 2013 году, и объект был готов лишь на 25%.

В последующие годы вокруг проекта ходили противоречивые слухи и сообщения. В 2019 году в «Росатоме» озвучили намерение законсервировать АЭС для сохранения ее инфраструктуры. Интересно, что в 2021 году несколько польских компаний выразили желание инвестировать в российскую электростанцию, однако вскоре об этом забыли. Теперь же, согласно заявлению Алексея Лихачева, проект планируется реализовать исключительно в интересах Калининградской области, чтобы обеспечить регион надежным и экологически чистым источником энергии на многие десятилетия вперед.

При этом Лихачев уточнил, что параметры могут быть значительно изменены. Он отметил, что, возможно, речь уже не идет о двухблочной АЭС большой мощности, а о малой атомной станции. Первый подобный проект, АСММ, начали строить в 2023 году поблизости от поселка Усть-Куйга в Якутии, с планируемым запуском энергоблока №1 мощностью 53 МВт в 2028 году. Кроме того, в 2022 году в окрестностях недостроенной Балтийской АЭС, при активном участии «Росатома», стартовало строительство завода по производству литий-ионовых аккумуляторов — первой в России гигафабрики. На момент мая 2025 года степень готовности данного проекта, стоимость которого составляет 26 миллиардов рублей, достигла около 80%. Внутренняя площадь производственных помещений и сопутствующей инфраструктуры превысит 135 тысяч квадратных метров. Планируется, что первая продукция с конвейера поступит уже в конце 2025 года.