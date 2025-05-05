Проект называют архитектурным шедевром, сочетающим стиль ар-деко и монументальный классицизм, с высотой первой очереди до 275 метров и формой, напоминающей ракету. Новый комплекс The Five Towers станет самым высоким зданием в Москве за пределами ММДЦ «Москва-Сити», превысив 300 метров.

Власти Москвы утвердили проект строительства современных небоскребов, которые разместятся вдоль Ленинского проспекта, где когда-то располагался рабочий поселок Станкостроительного завода. Расселение домов, подлежащих сносу, запланировано на этот год. В настоящее время уже ведется строительство 75-этажной башни, к которой добавятся еще четыре здания высотой от 50 до 90 этажей. Общая площадь этих объектов составит чуть меньше 400 тысяч квадратных метров.

Александр Вайс, аналитик в WEB3Bureau, а также активный член комиссии по цифровым финансовым активам ТПП РФ и РСПП РФ, считает, что этот проект станет одним из архитектурных чудес столицы и станет доминантой Донского района. «Представленный проект представляет собой уникальное сочетание ар-деко и монументального классицизма, Innovation с традициями, вплетенными в дух московских сталинских высоток. Его можно смело назвать шедевром. Первая очередь строительства поднимется на высоту 275 метров, становясь центральным акцентом района, а его необычный силуэт, напоминающий космическую ракету, непременно изменит архитектурный ландшафт центра столицы. Уверен, что FIVE Towers обогатит городской интерьер», — добавил эксперт.

Дмитрий Михеев, генеральный директор MORTEX GROUP и ведущий подкаста «АрхитектурНО», провел параллель между строящимся комплексом и известными сталинскими высотками. Он отметил, что юго-запад Москвы традиционно считается учебным и научным центром города, где в советскую эпоху были построены множество высших учебных заведений, здание Российской академии наук, а также жилые дома для студентов и научных работников.

«Безусловно, новый жилой комплекс имеет сходство с известными сталинскими высотками. Это современный взгляд на советскую архитектуру, который не только гармонично вписывается в общую застройку района, но и стремится идти в ногу со временем, не стремясь слепо копировать идеи прошлого. Тем не менее этот жилой комплекс станет главным акцентом района благодаря своей большой этажности и массивности», — поделился мнением Михеев. Он охарактеризовал этот проект как сложное архитектурное решение, требующее высокого уровня технической экспертизы и тщательной проработки. Михеев подчеркнул, что такая реализация наглядно демонстрирует высокий уровень развития строительной отрасли в России и является еще одним примером масштабного проекта, осуществляемого на отечественном рынке благодаря наличию современных технологий и профессионализму специалистов.

Новый комплекс The Five Towers станет самым высоким зданием в Москве за пределами ММДЦ «Москва-Сити» (где высота центральной башни составляет 274 метра; здесь она превысит 300 метров) и первым небоскребом на Ленинском проспекте. Это, безусловно, изменит не только облик Донского района, но и всего центрального района столицы. В строящемся 75-этажном жилом комплексе предусмотрено 596 роскошных квартир с площадью от 38 до 162 квадратных метров (одно- и четырехкомнатные). Стоимость квадратного метра будет варьироваться от 526 до 726 тысяч рублей.