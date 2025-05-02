ТАСС: российская IT-индустрия показывает хороший рост, вклад отрасли в валовой внутренний продукт (ВВП) страны за пять лет вырос почти в два раза.

Михаил Мишустин представил свежие данные о развитии российского IT-сектора, которые действительно вызывают интерес. IT-индустрия РФ демонстрирует не только стабильность, но и значительный рост. За последние пять лет среднегодовой темп увеличения составил близко к 28%, что действительно существенно, а её вклад в валовой внутренний продукт за это время почти удвоился.

Темпы роста на уровне 28% поразительны, однако доля IT-сектора в ВВП России всё еще остаётся на весьма скромном уровне – 2,2%. Это говорит о том, что у сектора имеется огромный потенциал для дальнейшего роста, который вполне может достигнуть 10-12% в будущем. Традиционно, валовой внутренний продукт делится на три основные составляющие: услуги, промышленность и сельское хозяйство. Однако, настало время для выделения четвертого направления – IT.

Что касается политики правительства в отношении IT-сектора, её можно считать практически идеальной. Изменения не начались в 2022 году, когда из России ушли многие западные технологические фирмы. Реальные шаги были предприняты ещё в 2020 году. Прежде всего, для IT-компаний был полностью обнулен налог на прибыль, ставка страховых взносов снизилась почти вдвое – с 14% до 7,6%, также был разработан обширный механизм льготного кредитования и грантового финансирования.

Все эти начинания уже начали приносить плоды в 2020-2021 годах, а 2022 год стал настоящим подарком для отечественных IT-компаний. По многим направлениям отставание от мировых стандартов все еще велико, но главное сейчас – это темпы роста, которые нужно сохранить.

Например, цифровизация грузоперевозок компанией "Монополия", которая запланировала рост на 75% в 2024 году. Облачная платформа "Яндекса" в первом квартале зарегистрировала рост на 69% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество обращений к генеративным нейросетям увеличилось на 20% за один квартал. Также стоит упомянуть компанию "Астра", занимающуюся разработкой программного обеспечения, которая показала в 2024 году рост выручки на 80% благодаря расширению своей продуктовой линейки – от систем управления базами данных до контейнеризации.

Российский IT-сектор достиг такого уровня, что уже может развиваться без дополнительной поддержки. Главное, чтобы ему не создавали препятствий, а предоставленные льготы и преференции не были отменены.