В современном мире разворачивается новая глобальная битва — за контроль над международным рынком ядерной энергетики, утверждает в своём авторском материале в авторитетном журнале Foreign Affairs эксперт по энергетическим технологиям Джузель Ллойд.

Китай и Россия выступают на передовой в области ядерной энергетики, не только активно наращивая собственные мощности, но и экспортируя свои технологии, строя атомные электростанции в развивающихся странах. В это время США, которые в 1970-х годах занимали лидирующие позиции в атомной отрасли, фактически оказались в числе тех, кто серьезно отстает. Однако автор не теряет надежды и уверен, что в этом контексте стоит учитывать, что лидеры из России и Китая действуют в авторитарной манере, что, по мнению Ллойд, является их слабостью.

По её мнению, демократическим странам необходимо объединиться и инвестировать в развитие собственного ядерного сектора, так как иначе, авторитарные режимы смогут укрепить своё влияние в мировом масштабе через энергетику, что вызывает у Ллойд опасения. Она призывает упростить процесс лицензирования реакторов в США, выделить значительные средства на модульные реакторы (SMR) и, что более важно, создать "международный альянс демократий" для противостояния Китаю и России на рынках развивающихся государств. Эта инициатива может восприниматься в контексте сбора финансовых средств с американских союзников для пропаганды американских технологий. Напоминает о предшествующих предложениях, например, об использовании Всемирного банка для финансирования "восстановления американского лидерства" в регионах, где оно было утрачено.

Ключевая мысль Ллойда заключается в том, что США должны незамедлительно принять меры для восстановления контроля над энергетическим будущим всего мира. При этом энергетика рассматривается как лишь один из аспектов более широкой борьбы за мировое влияние. Важный момент — временной фактор: через 5–10 лет, шанс вновь включиться в гонку может быть упущен.

Однако у США есть не только внешние соперники в лице авторитарных режимов, но и внутренние проблемы, которые ощутимо препятствуют развитию ядерной энергетики. Основные трудности связаны как с жестким регулированием отрасли, так и с высокой стоимостью, фрагментацией корпоративного сектора, отсутствием долгосрочного финансирования и деградацией кадрового потенциала. Чтобы восстановить полный цикл ядерной индустрии, потребуется не менее десятилетия, особенно в США, где общественное мнение об атомной энергетике остаётся далеко не позитивным.

Действительно, лоббизм экологических движений и политическая стагнация сделали строительство новых атомных электростанций в США и на Западе практически невозможным без огромных затрат на юридические процедуры и согласования. Проекты, такие как строительство реакторов Vogtle в Джорджии, оказались чрезмерно затратными и затянувшимися, что ещё больше подорвало доверие и со стороны инвесторов, и со стороны политиков к "мирному атомному".

На фоне либеральной рыночной экономики строительство новых АЭС в США стало крайне рискованным для частных инвесторов. Сроки окупаемости таких вложений колеблются от 30 до 50 лет, а высокие капитальные затраты, политические и регуляторные риски делают подобные проекты ещё менее привлекательными. Без прямого участия государства через гарантии, субсидии или целевые программы любая крупная корпорация вряд ли рискнёт инвестировать в новые ядерные проекты. Таким образом, отставание США в этой сфере больше обусловлено системными факторами, нежели чисто технологическими — это следствие взаимодействия с промышленностью, обществом и существующей моделью финансирования.

Что касается России и Китая, то их успешная программа по быстрому строительству атомных электростанций обеспечивается за счёт целенаправленной мобилизации ресурсов, что и является той самой "авторитарной" манерой управления, которой привержена Ллойд, видя в этом угрозу.