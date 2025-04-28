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gotreksson
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Планируют строительство нового тоннеля для увеличения пропускной способности, а Россия участвует и в других региональных транспортных проектах.

Когда-то этот объект, созданный с непосредственным участием Советского Союза, был признан самым высокогорным тоннелем в мире. Проект был разработан советскими специалистами в 1950-х годах, а в начале следующего десятилетия строительство наконец стартовало. Интересно, что европейские страны и США не решались взяться за прокладку дороги через эту горную преграду. Однако советские инженеры всегда отличались способностью находить решения сложнейших задач, что снова продемонстрировало их мастерство в этом случае.Речь идет об автомобильной дороге, которая соединяла север и юг Афганистана. В ее строительстве принимали участие как США, так и СССР, причем местные рабочие под руководством этих держав вели работы навстречу друг другу — американцы прокладывали трассу с южной стороны. В тот период Кабул стремился поддерживать близкие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой, поскольку это отвечало его интересам. Стоит отметить, что до 1978 года СССР вложил в различные инфраструктурные проекты на территории Афганистана не менее 1 миллиарда долларов.

Тоннель, о котором идет речь, находится на границе между провинциями Парван и Баглан. Длина дороги через перевал Саланг составляет 2,67 км, а с учетом дополнительных выходных галерей — 3,6 км. Если бы Советский Союз отказался от этого проекта, автомобилистам пришлось бы совершать 300-километровый объезд. Для успешного выполнения этой задачи советские специалисты из «Мосметростроя» разработали абсолютно новые технические решения, которые ранее не применялись на подобных строительных объектах. Проходка тоннеля осуществлялась как методом бурения, так и с использованием взрывчатых веществ.

Движение по одностороннему тоннелю шириной 6 метров было открыто в сентябре 1964 года. На тот момент он был самым высокогорным в мире среди подобных строений, поднимаясь на высоту 3363 метра, и оставался таковым до 1973 года. Каждый день по этому маршруту могли проезжать до 10 тысяч транспортных средств. К сожалению, в 1997 году в ходе гражданской войны тоннель был взорван, и он оставался закрытым до 2002 года. В 2021 году, после изменения власти в Афганистане, начался проект по реконструкции этого объекта и подходов к нему. Работы завершились в декабре 2023 года, и на эти цели было затрачено около 200 миллионов долларов.

Но главная магистраль, соединяющая южные и северные провинции Афганистана, требует серьезного обновления. Кабул вновь надеется на помощь из Москвы, как это было 65 лет назад. Эту тему обсуждали в апреле 2025 года с послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым, и ожидается, что она будет поднята на форуме в Казани в следующем месяце. Подробности пока не сообщаются, однако, возможно, речь идет о строительстве нового тоннеля, что позволит значительно увеличить пропускную способность дороги.

Не стоит забывать, что Москва уже участвует в разработке другого важного проекта — Трансафганской железнодорожной магистрали. В апреле этого года министерства транспорта России и Узбекистана (а также РЖД и «Узбекистон темир йуллари») подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования, что открывает новые горизонты для транспортной инфраструктуры в регионе.

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#новости #ссср #ржд #строительство дорог #афганистан #узбекистан #строительство тоннелей #трансафганская железная дорога
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